Σπίτι παρασύρεται από ορμητικά νερά στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από την κακοκαιρία (vid)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Νεπάλ, ενώ χιονοστιβάδα στο Χίμλουγκ Χιμάλ άφησε νεκρούς και αγνοούμενους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το Νεπάλ το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, ενώ αρκετοί ακόμη αγνοούνται. Την ίδια ώρα, ένα βίντεο καταγράφει τη δύναμη των ορμητικών νερών, καθώς ένα σπίτι παρασύρεται από τα νερά ποταμού.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό στα Ιμαλάια.

Χιονοστιβάδα στο Χίμλουγκ Χιμάλ

Χιονοστιβάδα στο καταφύγιο βάσης του Χίμλουγκ Χιμάλ, στο κεντρικό Νεπάλ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 10 αγνοούνται. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Οδηγών Βουνού του Νεπάλ, τέσσερις σοροί είχαν ανασυρθεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονταν.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε την ώρα που Σέρπα και μέλη του προσωπικού προετοίμαζαν το καταφύγιο βάσης για ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία επρόκειτο να φτάσει στην περιοχή την 1η Οκτωβρίου. Η χιονοστιβάδα, μαζί με πέτρες, κατέκλυσε την πλαγιά του βουνού, προκαλώντας την αγωνία για την τύχη των ανθρώπων που βρίσκονταν στο καταφύγιο.

«Δεν έχουμε επιβεβαιώσει ακόμη τον ακριβή αριθμό»

Εκπρόσωπος της εταιρείας που είχε οργανώσει την αποστολή δήλωσε στο CNN ότι έξι ή επτά μέλη του πληρώματος αγνοούνται, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ακριβής αριθμός δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεργάζεται με τον οργανισμό τουρισμού του Νεπάλ για να εξακριβωθεί ο αριθμός των αγνοουμένων και επιχειρεί να στείλει ελικόπτερο διάσωσης στο καταφύγιο βάσης. Οι προσπάθειες διάσωσης δυσχεραίνονται από τις καιρικές συνθήκες και την απομακρυσμένη θέση της περιοχής, ενώ οι επικοινωνίες είναι περιορισμένες.

Η ομάδα των Σέρπα, του προσωπικού κουζίνας και του υπόλοιπου πληρώματος είχε φτάσει με ασφάλεια στο καταφύγιο βάσης στις 18 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τρόφιμα και εξοπλισμό αναρρίχησης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η χιονοστιβάδα σημειώθηκε σε περιοχή όπου δεν είχε καταγραφεί αντίστοιχο περιστατικό στο παρελθόν. «Το βουνό είναι απρόβλεπτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Αναστολή αδειών σε δημοφιλείς περιοχές πεζοπορίας

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ήδη οδηγήσει τον Εθνικό Οργανισμό για τη Διατήρηση της Φύσης στην προσωρινή αναστολή των αδειών εισόδου στις προστατευόμενες περιοχές της Ανναπούρνα και του Μανάσλου.

Η αναστολή ίσχυσε από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες κρίθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες στις δημοφιλείς περιοχές πεζοπορίας. Την ίδια ώρα, το βίντεο από το Νεπάλ αποτυπώνει την ένταση των φαινομένων, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν ένα σπίτι.

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