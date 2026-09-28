Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής γίνεται πρεσβευτής του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novibet.

H Novibet καλωσορίζει τον Χρήστο Τζόλη στην οικογένεια του Giant Heart, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να γίνεται πρεσβευτής του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας. Τα άλματα προόδου και εξέλιξης του Χρήστου Τζόλη έχουν αποκτήσει διεθνές αποτύπωμα και πλέον, ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα, ξεχωρίζοντας τόσο για τις μοναδικές αθλητικές του επιδόσεις, όσο και για το ήθος, την επιμονή και στοχοπροσήλωσή του. Το μέλλον προμηνύεται ακόμη πιο λαμπρό, και σε αυτό ο Έλληνας αθλητής αποφασίζει να συνδυάσει την αθλητική του πρόοδο με δράσεις ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τo Giant Heart της Novibet.

Με κεντρικό μήνυμα, “Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά”, το Giant Heart της Novibet και o Χρήστος Τζόλης δίνουν από κοινού το σύνθημα για μία σειρά ενεργειών όπου οι αξίες της συμπερίληψης, προσβασιμότητας, και των ίσων ευκαιριών έρχονται σε πρώτο πλάνο.

Όπως επισημαίνει και η Έλενα Μπάρμπα, Chief Marketing Officer της Novibet: «Ο αθλητισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να φέρεις τους ανθρώπους πιο κοντά και να ανοίξεις πόρτες που για πολλούς μένουν κλειστές. Αυτή την πεποίθηση υπηρετεί και το Giant Heart της Novibet: επενδύουμε σε δράσεις που δίνουν πραγματική πρόσβαση στη συμμετοχή και την εξέλιξη, και δημιουργούν άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Η ίδια η διαδρομή του Χρήστου αποδεικνύει στην πράξη ότι η επιμονή, η συνεχής εξέλιξη και ο σεβασμός οδηγούν μακριά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ενώνει τις δυνάμεις του με το Giant Heart, ώστε από κοινού να μεταφέρουμε αυτές τις αξίες σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά αθλητών».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Τζόλης υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός του έδωσε πολλά περισσότερα από μία καριέρα. Του έμαθε να επιμένει, να δουλεύει με την ομάδα και να σέβεται τον αντίπαλο. Πιστεύει ότι αυτές οι αξίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, ανεξάρτητα από το σημείο από το οποίο ξεκινά ο καθένας.

Επιπλέον, δηλώνει: «Ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα, δεν το κατάφερα μόνος μου. Σε κάθε βήμα υπήρχαν άνθρωποι που με στήριξαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να προσπαθήσω. Δεν έχουν όλοι αυτή την τύχη, και θέλω να συμβάλω ώστε να την έχουν περισσότεροι. Γι' αυτό η συνεργασία με το Giant Heart της Novibet έχει για εμένα ιδιαίτερη σημασία. Το "Μαζί Κάνουμε τη Διαφορά" για μένα ξεφεύγει από τα όρια μιας ακόμα δήλωσης. Εντός των γραμμών του γηπέδου καμία νίκη δεν έρχεται χωρίς την ομάδα. Το ίδιο ισχύει και έξω από αυτό».

Το Giant Heart, το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Novibet, συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια ανελλιπούς προσφοράς αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης, και επενδύοντας σε δράσεις που διευρύνουν την πρόσβαση σε ευκαιρίες και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Η ένταξη του Χρήστου Τζόλη, του διεθνούς Έλληνα ποδοσφαιριστή, ως πρεσβευτή του Giant Heart, συνιστά ξεκάθαρη απόδειξη της δυναμικής του προγράμματος και του ουσιαστικού πολυεπίπεδου κοινωνικού του αντίκτυπου.

