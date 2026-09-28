Φωτιά-κόλαση στη Νέα Ιωνία: Οι φλόγες από την καφετέρια έφτασαν μέχρι τον 3ο όροφο

Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια της οδού Κασταμονής και γρήγορα επεκτάθηκε στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις φλόγες να επεκτείνονται από το ισόγειο στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας και να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο κτίριο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 στην καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Κασταμονής, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Πολύ γρήγορα οι φλόγες πήραν μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκαν στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες μία πλευρά της πολυκατοικίας υπέστη εκτεταμένες καταστροφές.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, καθώς στο σημείο έφτασαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν ενοίκους από τους υπερκείμενους ορόφους, καθώς ο καπνός και οι φλόγες είχαν κάνει δύσκολη την έξοδο από το κτίριο.

«Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

Οι περιγραφές των ενοίκων αποτυπώνουν τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην πολυκατοικία. Μία από τις ενοίκους ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξέσπασε η φωτιά και μαζί με τον σύζυγό της βγήκαν αρχικά στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια ενημέρωσε και άλλους κατοίκους και προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το κτίριο.

Όπως περιέγραψε, η έξοδος έγινε με ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς υπήρχαν φλόγες στην είσοδο. «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε.

Άλλος ένοικος, ο οποίος βρίσκεται στον τρίτο όροφο, περιέγραψε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Όπως είπε, ξύπνησε από τη σύζυγό του, η οποία είχε αντιληφθεί τη φωτιά, ενώ η τέντα του διαμερίσματος είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», ανέφερε.

Μαρτυρίες για εκρήξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων σχετικά με τον ήχο εκρήξεων λίγο πριν από την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, κάποιοι ένοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις από το ισόγειο, με μία μαρτυρία να κάνει λόγο ακόμη και για τρεις διαδοχικούς κρότους.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επίσημο συμπέρασμα για την αιτία.

Το παρελθόν της καφετέριας

Στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2023, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί και ένας 37χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ο 37χρονος δεν είχε σχέση με το περιστατικό και τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του, μετά από διαπληκτισμό με άλλα άτομα.

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