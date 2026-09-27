Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία της Ινδονησίας, οι Korowai κατασκευάζουν παραδοσιακά τα σπίτια τους πάνω στα δέντρα, αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος, μέσα στην πυκνή ζούγκλα.

Μέσα στα πυκνά τροπικά δάση της Παπούα, στην Ινδονησία, οι Korowai έχουν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, χτίζοντας παραδοσιακά σπίτια ψηλά πάνω από το έδαφος, ακόμη και σε ύψη που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν αρκετές δεκάδες μέτρα.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές, που μοιάζουν με δεντρόσπιτα, αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της κοινότητας.

Σπίτια δεκάδες μέτρα πάνω από το έδαφος

Τα σπίτια κατασκευάζονται γύρω από μεγάλα δέντρα, με τον βασικό σκελετό να στηρίζεται σε κορμούς και ξύλινες δοκούς. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται υλικά που βρίσκονται στο δάσος, όπως ξύλο, κλαδιά, φύλλα, φλοιός και φύλλα φοίνικα σάγου. Σύμφωνα με πηγές που έχουν καταγράψει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Korowai, ένα τυπικό οικογενειακό σπίτι μπορεί να βρίσκεται περίπου 8 έως 12 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν καταγραφεί κατασκευές που φτάνουν περίπου τα 45 μέτρα. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ύψη έως και 50 μέτρα. Η πρόσβαση γίνεται συνήθως μέσω μιας αυτοσχέδιας ξύλινης σκάλας, η οποία αποτελείται από κορμό με εγκοπές.

Η ζωή πάνω από το έδαφος έχει συνδεθεί με τις ιδιαίτερες συνθήκες του τροπικού δάσους. Η ανύψωση της κατοικίας μπορεί να προσφέρει προστασία από ορισμένους κινδύνους που υπάρχουν στο έδαφος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν καλύτερη θέα της γύρω περιοχής. Ωστόσο, οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους κατασκευάζονται οι συγκεκριμένες κατοικίες, καθώς και το ύψος τους, δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις πηγές.

Υλικά από το ίδιο το δάσος

Η κατασκευή βασίζεται σε υλικά που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον. Ξύλο και κλαδιά χρησιμοποιούνται για τον σκελετό, ενώ ο φλοιός και τα φύλλα αξιοποιούνται για το δάπεδο, τους τοίχους και τη στέγη.

Οι Korowai έχουν αναπτύξει γνώση για την επιλογή των κατάλληλων δέντρων και των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε οι κατασκευές να αντέχουν μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον του τροπικού δάσους. Τα σπίτια αυτά αποτελούν έτσι όχι μόνο κατοικίες, αλλά και χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η παραδοσιακή αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον.

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