Η ρεκλάμα του Ρούμπιο, οι παρευρισκόμενοι στο τραπέζι των 2,5 ωρών και τα γενέθλια του Δένδια

Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τον απόηχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα 67α γενέθλια του Νίκου Δένδια.

Είναι προφανές ότι η Ακρόπολη δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση καθώς είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας μνημείο, όπως είναι προφανές ότι και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήθελε να αξιοποιήσει αυτό το παγκόσμιο μνημείο για την προσωπική του πολιτική προβολή.

Όμως η πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που εκφώνησε, η σύνδεση των χριστιανικών αξιών και των αξιών της αρχαίας Αθήνας με τον αναγκαίο προσανατολισμό των δυτικών δημοκρατιών έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως και η προβολή της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το εντυπωσιακό φόντο. Pas mal…

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