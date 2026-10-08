Η ρεκλάμα του Ρούμπιο, οι παρευρισκόμενοι στο τραπέζι των 2,5 ωρών και τα γενέθλια του Δένδια
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Ο Μαξιμιλιανός σχολιάζει τον απόηχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα 67α γενέθλια του Νίκου Δένδια.
Είναι προφανές ότι η Ακρόπολη δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση καθώς είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας μνημείο, όπως είναι προφανές ότι και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήθελε να αξιοποιήσει αυτό το παγκόσμιο μνημείο για την προσωπική του πολιτική προβολή.
Όμως η πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που εκφώνησε, η σύνδεση των χριστιανικών αξιών και των αξιών της αρχαίας Αθήνας με τον αναγκαίο προσανατολισμό των δυτικών δημοκρατιών έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως και η προβολή της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το εντυπωσιακό φόντο. Pas mal…
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@Photo credits: eurokinissi