Άννα Βίσση - Kylie Minogue: Η παρόμοια εμφάνιση σε συναυλίες τους με 15 ώρες διαφορά (vid)

Από το ΟΑΚΑ μέχρι τη Μελβούρνη, Άννα Βίσση και Kylie Minogue έκαναν μια εμφάνιση που έμοιαζε εντυπωσιακά πολύ με διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Η Άννα Βίσση έγραψε τη δική της σελίδα στην ιστορία των μεγάλων συναυλιών στην Ελλάδα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου εμφανίστηκε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ μπροστά σε σχεδόν 100.000 θεατές.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εντυπωσίασε από τα πρώτα λεπτά του show, με την είσοδό της στη σκηνή να γίνεται με έναν ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο, καθώς εμφανίστηκε μέσα από μια κυκλική μεταλλική κατασκευή, η οποία την έφερε κυριολεκτικά στον αέρα πάνω από τη σκηνή, πριν «προσγειωθεί» μπροστά στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Μια σύμπτωση ήταν το γεγονός ότι σχεδόν 15 ώρες πριν από την εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στην άλλη άκρη του κόσμου, είχε πραγματοποιήθει μια εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση στην Μελβούρνη.

Η κοινή εμφάνιση με την Kylie Minogue

Η Kylie Minogue, εμφανίστηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Melbourne Cricket Ground, στο πλαίσιο του μεγάλου τελικού του αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Μπροστά σε περισσότερους από 100.000 θεατές στη γενέτειρά της, η Αυστραλή pop star παρουσίασε ένα 20λεπτο show κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ προς το τέλος της εμφάνισής της (κοντά στο 15ο λεπτό της εμφάνισης), ανέβηκε πάνω σε μια κυκλική μεταλλική κατασκευή και παρέμεινε για αρκετά λεπτά στον αέρα, πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.

Η ομοιότητα με την εμφάνιση της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους κοινούς fan των δύο τραγουδιστριών. Στα social media αρκετοί εντόπισαν το κοινό στοιχείο των δύο show, με τα σχόλια να είναι στην πλειονότητά τους θετικά και αρκετούς να αντιμετωπίζουν τη σύμπτωση με χιούμορ.

Και το timing κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: η Kylie Minogue εμφανίστηκε περίπου στις 13:40 τοπική ώρα στη Μελβούρνη, δηλαδή γύρω στις 06:40 το πρωί ώρα Ελλάδας, ενώ η Άννα Βίσση, «πέταξε» πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ περίπου στις 21:00. Έτσι, ανάμεσα στις δύο σχεδόν πανομοιότυπες εικόνες μεσολάβησαν λίγο λιγότερες από 15 ώρες.