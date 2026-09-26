Το μήνυμα σε μπουκάλι που έμεινε θαμμένο στην έρημο της Αιγύπτου από το 1977: Πώς βρέθηκε η οικογένεια του άνδρα που το έγραψε

Ένα μικρό σημείωμα που γράφτηκε τον Μάιο του 1977 στην Αίγυπτο βρέθηκε σχεδόν μισό αιώνα αργότερα στην έρημο και οδήγησε στην οικογένεια του ανθρώπου που το είχε αφήσει εκεί.

Ο Suleiman Zidan εξερευνούσε την Έρημο της Δύσης στην Αίγυπτο, όταν εντόπισε ένα γυάλινο μπουκάλι ανάμεσα σε παλιά αντικείμενα, στην περιοχή Wadi Jadid.

Το σημείο βρίσκεται σε μια βραχώδη περιοχή που ο ίδιος, μαζί με τον ξάδελφό του Ayman, επισκέπτεται κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεών τους. Το μπουκάλι ήταν εν μέρει καλυμμένο από την άμμο και βρισκόταν κοντά σε ένα παλιό μεταλλικό δοχείο και ξερά υπολείμματα φοινίκων. Όταν το άνοιξαν, βρήκαν στο εσωτερικό ένα πολύ σύντομο μήνυμα, γραμμένο τον Μάιο του 1977. Στο χαρτί υπήρχαν το όνομα Tom Moran και μια διεύθυνση στη Μάλτα.

Από ένα όνομα ξεκίνησε η αναζήτηση

Ο Ayman έστειλε φωτογραφία του σημειώματος στους Times of Malta, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο άνθρωπος που το είχε γράψει και τι σχέση είχε με την Αίγυπτο. Η πρώτη σημαντική ένδειξη εντοπίστηκε σε επίσημα αρχεία της Μάλτας από το 1981, όπου υπήρχε άτομο με το επώνυμο Moran που συνδεόταν με κατοικία στη Marsaskala. Η αναζήτηση συνεχίστηκε μέσα από ομάδες κατοίκων της περιοχής και τελικά οδήγησε στην Carmen Rossiter, αδελφή του Tom Moran.

Αρχικά, η Rossiter πίστεψε ότι το μήνυμα μπορεί να ήταν κάποια φάρσα. Όταν όμως είδε τη φωτογραφία, αναγνώρισε τον γραφικό χαρακτήρα του αδελφού της. Ο Tom Moran είχε πεθάνει το 1998, σε ηλικία 54 ετών, χωρίς να γνωρίζει ότι το μικρό του σημείωμα είχε παραμείνει στην έρημο για σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο Moran είχε μια ζωή που συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τα ταξίδια. Εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 16 ετών και εντάχθηκε στον βρετανικό στρατό, όπου απέκτησε τεχνική εκπαίδευση. Αργότερα εργάστηκε ως γεωφυσικός για αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία. Η δουλειά του τον οδήγησε σε διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων στη Σαουδική Αραβία και την Παπούα Νέα Γουινέα, ενώ εργάστηκε για αρκετά χρόνια και στην Αίγυπτο. Προς το τέλος της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε για τη Division of Petroleum Exploration, την κρατική υπηρεσία εξερεύνησης πετρελαίου της Μάλτας.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Moran υποστήριζε πως οι έρευνες για πετρέλαιο θα έπρεπε να επικεντρωθούν στη νοτιοανατολική ακτή της Marsaskala. Ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά. Οι συγγενείς του τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα σχολαστικό στη δουλειά του, αλλά με αρκετά διαφορετικό, πιο χιουμοριστικό χαρακτήρα στην προσωπική του ζωή.

Η εξερεύνηση της ερήμου

Ο Suleiman και ο Ayman ανήκουν στην κοινότητα των Rashaida και εξερευνούν την περιοχή με στόχο να μελετήσουν και να αναπαραστήσουν παλιές διαδρομές και μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι καραβάνες με καμήλες πριν κατασκευαστούν οι σύγχρονοι δρόμοι.

Στις προηγούμενες εξερευνήσεις τους είχαν βρει και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά δοχεία καυσίμων από τη δεκαετία του 1940. Αυτή τη φορά, όμως, το εύρημα ήταν διαφορετικό. Ένα μικρό χαρτί με λίγες λέξεις ήταν αρκετό για να ξεκινήσει μια αναζήτηση που, σχεδόν 50 χρόνια μετά, έφτασε από την έρημο της Αιγύπτου μέχρι ένα σπίτι στη Μάλτα και αποκάλυψε την ταυτότητα του ανθρώπου που είχε αφήσει πίσω του το μήνυμα το 1977.

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