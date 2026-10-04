Όσοι φτάνουν 15 λεπτά νωρίτερα στα ραντεβού τους, έχουν αυτά τα έξι χαρακτηριστικά

Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, τότε αναγνωρίζεις τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Για ορισμένους ανθρώπους, η ώρα είναι μια σχετική έννοια. Μπορεί να ξεκινήσουν εγκαίρως, αλλά κάπου στην πορεία να προκύψει κάτι απρόοπτο και τελικά να φτάσουν με καθυστέρηση. Εντάξει, έχει συμβεί σε όλους μας. Για τους συγκεκριμένους, είναι σχεδόν ακατανόητο πώς ορισμένοι καταφέρνουν να βρίσκονται πάντα στον προορισμό τους αρκετά λεπτά πριν το προγραμματισμένο ραντεβού.

Υπάρχει, όμως, μια κατηγορία ανθρώπων που θεωρεί την έγκαιρη άφιξη κάτι απολύτως φυσιολογικό. Είναι εκείνοι που φτάνουν σταθερά 10, 15 ή ακόμη και 20 λεπτά νωρίτερα.

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