Τούρκοι πρόσφυγες παρήγαγαν κάνναβη στην Μεσσηνία: Πάνω από 200.000€ αξία των κατασχεθέντων στα Εξάρχεια

Πέντε Τούρκοι συνελήφθησαν για υπόθεση καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης, με 126 δενδρύλλια στη Νέδα και περίπου 9 κιλά στην Αθήνα.

Μια οργανωμένη δραστηριότητα καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης, με επίκεντρο τη Μεσσηνία και σημείο διάθεσης την Αθήνα, φέρεται να είχαν αναπτύξει πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρέθηκε φυτεία στην περιοχή της Νέδας, στη Μεσσηνία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης, σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λειτουργούσε ως φυσικό κάλυμμα για την καλλιέργεια. Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα κατασχέθηκαν περίπου 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Οι πωλήσεις στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι πέντε συλληφθέντες φέρεται να είχαν αναλάβει όχι μόνο την καλλιέργεια αλλά και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Βασικό σημείο διάθεσης φέρεται να ήταν τα Εξάρχεια, όπου σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν οι ίδιοι τις πωλήσεις, χωρίς να χρησιμοποιούν ενδιάμεσους διακινητές.

Για τη διαμονή τους στην Αθήνα, φέρεται να είχαν νοικιάσει κατοικία σε κοντινή περιοχή, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε μέρος της υποδομής που χρησιμοποιούσαν για τη δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστυνομικών είχε προκαλέσει και το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς επρόκειτο για πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Με καθεστώς πρόσφυγα στην Ελλάδα

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά το καθεστώς παραμονής των πέντε συλληφθέντων, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, όλοι βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις από τους πέντε είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές Αρχές για διαφορετικά αδικήματα.

Η Δίωξη Ναρκωτικών συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνίσει το εύρος της φερόμενης δραστηριότητας της ομάδας, αλλά και να διαπιστώσει εάν υπήρχαν διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα.

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