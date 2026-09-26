Νίκος Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Το αν τον αγαπούσα, το ξέρει μόνο αυτός» – Τα συγκινητικά λόγια του στη συναυλία (vid)

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία του και αναφέρθηκε στη σχέση τους και όσα γράφονται μετά τον θάνατό του.

Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας το βράδυ της Παρασκευής. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον θάνατο του συναδέλφου και φίλου του, αλλά και στη σχέση που είχαν οι δύο καλλιτέχνες, επιλέγοντας να κρατήσει ορισμένες προσωπικές πτυχές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση του Οικονομόπουλου είχε ιδιαίτερο βάρος, καθώς η αρχική συναυλία του είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο τη μουσική και μίλησε στο κοινό για τον Γιώργο, ζητώντας να μείνει ζωντανή η μνήμη του μέσα από τα τραγούδια του.

«Το ξέρει μόνο αυτός»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο στη μεταξύ τους σχέση, ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζεται να αποδειχθούν δημόσια ούτε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης.

«Να θυμάστε με αγάπη τον Γιώργο και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια. Αυτά θα ακούτε στο σπίτι και στη δουλειά σας. Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας, να τραγουδήσουμε όλοι και να του στείλουμε την αγάπη μας. Και όσον αφορά για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός, το ξέρει μόνο αυτός, αν τον αγαπούσα, αν του συμπαραστάθηκα, αν ήμουν δίπλα του».

Ο τραγουδιστής ζήτησε παράλληλα από το κοινό να μην μετατρέπεται η αγάπη για έναν άνθρωπο σε δημόσιο μέτρο σύγκρισης, με αφορμή όσα γράφονται και λέγονται μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

«Καμιά φορά το να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς, είναι ωραίο. Θέλω να αφιερώσω αυτά τα δύο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει "αγαπόμετρο", δηλαδή στην τηλεόραση και στα social media να γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Να λέει ότι ήξερε ότι η οικογένειά του έφταιγε, ότι ο Γιώργος είναι "αυτό", ήταν "εκείνο". Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, και ο Νίκος, και εσείς, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Νίκος Οικονομόπουλος άφησε να εννοηθεί πως και ο ίδιος περνά αυτή την περίοδο μια σημαντική προσωπική δυσκολία, την οποία δεν είναι ακόμη έτοιμος να δημοσιοποιήσει. Όπως είπε, ο καθένας κουβαλά τις δικές του μάχες, ακόμη κι όταν βρίσκεται μπροστά στο κοινό.

«Ο καθένας κουβαλάει κάτι στην ψυχή. Όπως θα ήθελα να πω και για εμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, έχω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα το μοιραστώ για να μάθετε, ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είμαι εδώ, είμαι παρών, προσπαθώ».

@dionisis_mich #nikosoikonomopoulos #oikonomopoulostv #giorgosmazonakis #osozwmazw ♬ original sound - Dionisis Ο τραγουδιστής συνέδεσε τα λόγια αυτά και με τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας πως και εκείνος συνέχιζε να είναι παρών στη ζωή και στη δουλειά του, παρά όσα μπορεί να αντιμετώπιζε. «Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε. Ήταν παρών στη ζωή του, στη δουλειά του, συνεπής σε όλα. Το τι έγινε όμως σε αυτό το τέλος πάντων, δεν θέλω να αναφερθώ, ας το πούμε ιατρείο, δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε θα κρίνω κάποιον, αφήστε να το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας να γράφει και να σχολιάζει ότι "η μαμά, ο μπαμπάς φταίει, ο Γιώργος έκανε εκείνο"». Παράλληλα, στάθηκε στην καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τη μουσική του. «Ο Γιώργος ήταν ένας τραγουδιστής. Ο Γιώργος είναι ένας τραγουδιστής που τον αγαπήσατε, 30 τόσα χρόνια, ακούτε τα τραγούδια του, θα συνεχίσετε να ακούτε τα τραγούδια του, δεν θέλω να μακρηγορώ και λέω περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρετε άμα μιλήσω λίγο παραπάνω θα εκτεθώ. Γιατί θα εκτεθώ; Γιατί θέλουν να με εκθέσουν, αυτή είναι η δουλειά κάποιων, να εκθέσουν αυτούς που θέλουν να πουν κάτι αληθινό». Στο τέλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική του, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια που έχουν συνδεθεί έντονα με την πορεία του: το «Φεύγω για Μένα» και το «Ανήκω». #greece #athens #mazonakis ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Papadatos @nikos.papadatos3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ #oikonomopoulos

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