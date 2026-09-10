Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι πρώτες αντιδράσεις από Ρέμο και Οικονομόπουλο

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ακύρωσε τη συναυλία του, ενώ ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να αφιερώσει τη μεγάλη του εμφάνιση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, με συναδέλφους και φίλους του να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους, να αποχαιρετούν τον δημοφιλή τραγουδιστή και όπως είναι φυσικό να αλλάζει για λίγο την ροή των προγραμματισμένων συναυλιών του Σεπτεμβρίου.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ακύρωσε την συναυλία του

Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου συναυλίας του, λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής, μέσα από ανάρτησή του στα social media, δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Μαζωνάκη και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του φίλου και συναδέλφου του. «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου», ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν έγκυρα».

Το αφιέρωμα του Αντώνη Ρέμου

Στους καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται και ο Αντώνης Ρέμος.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του ΣΚΑΙ, να αφιερώσει τη μεγάλη συναυλία του το Σάββατο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στo σημείο που βρίσκεται στο Μεγάλου Αλεξάνδρου και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, με βίντεο που θα περιλαμβάνει στιγμές από την πορεία του.

Παράλληλα, ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να αναφερθεί στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ δεν αποκλείεται να ερμηνεύσει και κάποια από τα τραγούδια του, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του. Οι λεπτομέρειες του αφιερώματος αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα από τη συναυλία, η οποία αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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