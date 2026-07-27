Ωραίος ο Νίκος Οικονομόπουλος: Κάλυψε αθόρυβα τα έξοδα για το χειρουργείο μικρού παιδιού

«Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα, ρώτησε πόσα υπολείπονται»...

Μια συγκινητική πράξη αλληλεγγύης αποδίδεται στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος, σύμφωνα με το σωματείο «Παιδική Χαρά», κάλυψε το ποσό που υπολειπόταν ώστε να πραγματοποιηθεί το εξειδικευμένο χειρουργείο ενός μικρού παιδιού με εγκεφαλική παράλυση.

Ο τραγουδιστής φέρεται να ανέλαβε αθόρυβα την οικονομική ενίσχυση, χωρίς να επιδιώξει δημοσιότητα ή να γνωστοποιήσει ο ίδιος την κίνησή του. Η πληροφορία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του σωματείου, το οποίο συμμετείχε στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων χρημάτων.

Η μάχη του μικρού Γιώργου και η συγκινητική ανακοίνωση

Ο μικρός Γιώργος γεννήθηκε πρόωρα μαζί με τον δίδυμο αδελφό του και, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αντιμετωπίζει εγκεφαλική παράλυση και μεγάλη κύστη στον εγκέφαλο. Η ανάγκη για μια εξειδικευμένη επέμβαση στο χέρι του κινητοποίησε δεκάδες ανθρώπους, με τον οικονομικό στόχο να επιτυγχάνεται μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Το σωματείο «Παιδική Χαρά» ανακοίνωσε αρχικά:

«Μην κάνετε άλλες καταθέσεις, η ανάγκη για τον Γιωργάκη από την Αθήνα έχει καλυφθεί».

Στη συνέχεια, περιέγραψε αναλυτικά πώς ολοκληρώθηκε η προσπάθεια:

«Για κάποιο λόγο γίναν όλα…

Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους.

Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν.

Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά.»

«Κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν»

Στην ίδια ανακοίνωση, το σωματείο αναφέρει πως ο τραγουδιστής κάλυψε ολόκληρο το ποσό που απέμενε για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια, σημειώνοντας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που βοήθησε οικογένειες που δοκιμάζονται.

«Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της.

Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, κατά καιρούς, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει.

Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά.»

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