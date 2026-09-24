Άννα Βίσση: Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της- Οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων

Παράταση στο ωράριο της Γραμμής 1 το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Οι ώρες των τελευταίων συρμών

Παράταση στη λειτουργία του ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Άννας Βίσση με αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) που θα ισχύσουν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το ωράριο λειτουργίας της Γραμμής 1 θα παραταθεί, ώστε να εξυπηρετηθούν οι θεατές που θα μετακινηθούν με τον ΗΣΑΠ μετά το τέλος της συναυλίας.

Οι ώρες των τελευταίων δρομολογίων του ΗΣΑΠ

Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Υπενθυμίζεται ότι τα Σάββατα ισχύει 24ωρη λειτουργία για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και για το Τραμ. Οι θεατές της συναυλίας μπορούν, μετά την άφιξή τους στους σταθμούς, να μετεπιβιβαστούν στις γραμμές που λειτουργούν όλο το βράδυ για να συνεχίσουν τη μετακίνησή τους.

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