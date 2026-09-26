Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα σαρώσουν το Αιγαίο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρά φαινόμενα στην Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ παράλληλα προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 12:00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026)».

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