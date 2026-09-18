Η Πάολα μπαίνει στο The Voice και κάθεται στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη

Η νέα σύνθεση της κριτικής επιτροπής διαμορφώνεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Η Πάολα είναι, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στην τέταρτη καρέκλα του The Voice, μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ φαίνεται πως έχουν προχωρήσει σημαντικά και όλα δείχνουν ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα των coaches του μουσικού talent show.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων του νέου κύκλου, με τον χρόνο να πιέζει την παραγωγή για την κάλυψη της θέσης που άφησε κενή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Πάολα είναι αυτή τη στιγμή το όνομα που έχει ξεχωρίσει για την τέταρτη καρέκλα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τον ΣΚΑΪ.

Η Πάολα στο The Voice

Οι πληροφορίες για τη συμφωνία άρχισαν να συγκλίνουν από το απόγευμα της Πέμπτης, με διαδοχικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι επαφές της τραγουδίστριας με τον ΣΚΑΪ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, το πρώτο γύρισμα με τη συμμετοχή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Πάολα θα βρεθεί δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Πρόκειται για τους τρεις coaches που είχαν ήδη ανακοινωθεί από τον ΣΚΑΪ για τη 12η σεζόν, μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν από τον θάνατό του.

Η επιλογή της Πάολας αποκτά ιδιαίτερο βάρος και εξαιτίας της σχέσης της με τον Μαζωνάκη. Οι δύο τραγουδιστές είχαν συνεργαστεί για χρόνια και διατηρούσαν στενή προσωπική και καλλιτεχνική σχέση. Η Πάολα ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που βρέθηκαν στην κηδεία του Μαζωνάκη, ενώ εξαιτίας της μακρόχρονης συνεργασίας τους, η παρουσία της στο τελευταίο «αντίο» ήταν συγκινησιακά φορτισμένη.

Υπάρχει και ένας ακόμη συνδετικός κρίκος με τον ΣΚΑΪ. Η Πάολα έχει ήδη παρουσία στο φετινό πρόγραμμα του σταθμού, καθώς ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων της νέας δραματικής σειράς «Μπλε Ώρες». Πρόκειται για το «Το πρόστιμο», σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 14 Σεπτεμβρίου και το τραγούδι της Πάολας αποτελεί μέρος της επίσημης παραγωγής του σταθμού.

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