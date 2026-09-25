Αρνήθηκε να δουλεύει Σάββατα και απολύθηκε: Έλαβε 6.251€ και επέστρεψε στην δουλειά της

Μια υπάλληλος σε κτηνιατρική κλινική στην Ισπανία απολύθηκε έξι μέρες αφού αρνληθηκε να δουλεύει Σάββατα, όμως το ανώτατο δικαστήριο την δικαίωσε

Μια εργαζόμενη σε κτηνιατρική κλινική στην Ισπανία δικαιώθηκε δικαστικά, αφού απολύθηκε λίγες ημέρες μετά την άρνησή της να εργάζεται επιπλέον ώρες τα Σάββατα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε την ακυρότητα της απόλυσής της, κρίνοντας ότι η εργαζόμενη υπέστη αντίποινα επειδή αρνήθηκε να αποδεχθεί μια νέα εργασιακή υποχρέωση που δεν προβλεπόταν στη συμφωνία της. Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την άμεση επαναπρόσληψή της στην προηγούμενη θέση της και επιδίκασε αποζημίωση 6.251 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Η συζήτηση που κατέγραψε η εργαζόμενη

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2019, όταν ο υπεύθυνος της κλινικής συζήτησε με την εργαζόμενη, η οποία εργαζόταν εκεί λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, το ενδεχόμενο να αναλάβει επιπλέον εργασία ορισμένα Σάββατα. Η ίδια κατέγραψε τη συζήτηση και αρνήθηκε την πρόταση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν της προτάθηκε ούτε μείωση ή αναπροσαρμογή του ωραρίου της ούτε κάποια αλλαγή στις αποδοχές της.

Μόλις έξι ημέρες αργότερα, η διεύθυνση της κλινικής της παρέδωσε επιστολή απόλυσης με άμεση ισχύ. Αρχικά, μάλιστα, η ίδια η εταιρεία αναγνώρισε ότι η απόλυση ήταν αντικανονική και της κατέβαλε αποζημίωση 1.708 ευρώ, η εργαζόμενη, όμως, αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Η ηχογράφηση αποδείχθηκε καθοριστική

Το 2022, το Εργατικό Δικαστήριο της Σεβίλλης είχε κρίνει την απόλυση αντικανονική και αύξησε ελαφρώς την αποζημίωση στα 1.732 ευρώ. Η εργαζόμενη άσκησε έφεση και τον Οκτώβριο του 2024 το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση, και έκρινε ότι η απόλυση ήταν άκυρη, καθώς παραβίαζε την «εγγύηση μη αντιποίνων», δηλαδή την προστασία του εργαζομένου από δυσμενή μεταχείριση επειδή διεκδικεί τα εργασιακά του δικαιώματα.

Η εταιρεία προσέφυγε εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη συζήτηση ήταν απλώς μια προφορική κουβέντα και ότι το γεγονός πως η απόλυση ακολούθησε μόλις έξι ημέρες μετά δεν αρκούσε για να αποδειχθεί ότι αποτελούσε αντίποινα. Οι δικαστές, ωστόσο, απέρριψαν τα επιχειρήματα της εταιρείας και έκριναν ότι η συζήτηση αφορούσε την επιβολή μιας νέας εργασιακής υποχρέωσης χωρίς προηγούμενη συμφωνία και ότι η πολύ μικρή χρονική απόσταση ανάμεσα στην άρνηση της εργαζόμενης και την απόλυσή της αποτελούσε σημαντικό στοιχείο.

Καθώς, σύμφωνα με την απόφαση, δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η απόλυση οφειλόταν σε πραγματικό πειθαρχικό παράπτωμα, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση για την ακυρότητά της. Η εργαζόμενη θα πρέπει πλέον να επαναπροσληφθεί στην προηγούμενη θέση της, ενώ η εταιρεία καλείται να καταβάλει τα 6.251 ευρώ της αποζημίωσης και τα δικαστικά έξοδα.

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