Κέρδισαν 37 εκατ. δολάρια στο λαχείο: Η οικογενειακή επιτυχία που κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία

Αυτή είναι η «σκοτεινή» πλευρά του να κερδίσει κανείς το λαχείο, καθώς μία οικογένεια διαλύθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, απ' όταν κέρδισε 37 εκατομμύρια ευρώ!

Νεαρός άνδρας αποκάλυψε πώς πέρασε από τη φτώχεια στη χλιδή όταν οι γονείς του κέρδισαν 37 εκατομμύρια δολάρια στο λαχείο, πριν η περιουσία τους καταλήξει σε μια καταστροφική τραγωδία. Ο νεαρός ανέφερε ότι ο πατέρας του πήρε το τυχερό λαχείο ως δώρο από έναν οικογενειακό φίλο, με τον οποίο αργότερα μοιράστηκε τα κέρδη ως ευχαριστώ.

«Ήταν πολύ ωραίο όταν ήμουν παιδί, παίρναμε σχεδόν όλα όσα θέλαμε και κάναμε πολλά διασκεδαστικά οικογενειακά ταξίδια. Οι αδελφές μου κι εγώ μεγαλώσαμε με πολλά προνόμια και σίγουρα νιώθουμε τα οφέλη τους τώρα που είμαστε ενήλικες. Είχαμε μια καλή σχολική εκπαίδευση. Θα έλεγα ότι το να περάσω από μια εμπειρία που με προσγείωσε, από το να μεγαλώνω αρκετά φτωχός στο να έχω όλα όσα ήθελα, και τελικά να γίνουμε σχεδόν άστεγοι ως οικογένεια όταν ήμουν 19 ετών, μου έδωσε πολλή σοφία και εμπειρία ζωής», εξήγησε.

Η απόλυτη τραγωδία μετά το κερδισμένο λαχείο

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά προόδευαν στο σχολείο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για τους γονείς τους. Η μητέρα του εργαζόταν ως νοσηλεύτρια ενώ ο πατέρας του ήταν κηπουρός, αλλά και οι δύο παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους μόλις έγιναν πολυεκατομμυριούχοι: «Η μητέρα μου δοκίμασε διάφορες επιχειρηματικές προσπάθειες και σχεδόν όλες απέτυχαν. Επένδυσαν σε διάφορα πράγματα χωρίς μεγάλη επιτυχία».

Παράλληλα, το βάρος της μητέρας του ξέφυγε εκτός ελέγχου, σε σημείο που χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση γαστρικού bypass. Την ίδια στιγμή, οι συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ και των δύο γονιών του επιδεινώθηκαν ραγδαία. «Το γαστρικό bypass της μητέρας μου συνέβαλε στον αλκοολισμό της», ανέφερε.

Καθώς οι γονείς του πάλευαν πίσω από τις κλειστές πόρτες, συνέχιζαν να βοηθούν οικονομικά συγγενείς και φίλους. Ωστόσο, περίπου 14 χρόνια μετά τη νίκη στο λαχείο, οι γονείς του κήρυξαν πτώχευση.

«Μέχρι τότε, η μητέρα μου υπέφερε από κατάθλιψη και σοβαρό αλκοολισμό. Πολλά από αυτά συνδέονταν με ενοχές επειδή ένιωθε υπεύθυνη για την οικονομική μας κατάσταση. Πολλά από αυτά συνδέονταν επίσης με την προσπάθεια να καλύψει ένα κενό που τα χρήματα δεν μπορούσαν ποτέ να γεμίσουν», δήλωσε.

Η τραγική κατάληξη και τα μαθήματα ζωής

Η μητέρα του πέθανε τελικά από χρόνια ηπατική νόσο ως αποτέλεσμα της κατάχρησης αλκοόλ: «Κοιτάζοντας πίσω, ένιωσα σαν φαινόμενο ντόμινο: η πρόσβαση σε περισσότερα χρήματα συνέβαλε σε πραγματικά ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες τελικά οδήγησαν τη μητέρα μου να κάνει επέμβαση γαστρικού bypass. Μετά από αυτό, το πρόβλημα με το ποτό έγινε πολύ χειρότερο. Τα προβλήματα αλκοολισμού μπορούν να γίνουν πιο σοβαρά μετά από γαστρικό bypass, και δυστυχώς αυτό συνέβη στην περίπτωσή της. Τελικά, ο αλκοολισμός της πήρε τη ζωή».

Βλέποντας πώς ο ξαφνικός πλούτος διέλυσε την οικογένειά του, ο άνδρας ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μάθημα ήταν η σχέση του με το χρήμα: «Μεγάλωσα βλέποντας και τα δύο άκρα, πώς ήταν να έχουμε σχεδόν όλα όσα θέλαμε και μετά πώς ήταν να χάνουμε εντελώς αυτή την ασφάλεια. Με έκανε να συνειδητοποιήσω από αρκετά μικρή ηλικία ότι το να έχεις πολλά χρήματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι οικονομικά εξασφαλισμένος για πάντα, και σίγουρα δεν λύνει τα προβλήματα που έχουν ήδη οι άνθρωποι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και η οικογένεια του φίλου που τους έδωσε το λαχείο είχε παρόμοια μοίρα, καθώς η μητέρα εκείνης της οικογένειας πέθανε από την ίδια ασθένεια. Κοιτάζοντας πίσω, ο γιος εξομολογήθηκε ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα παρατούσε το τυχερό λαχείο: «Νιώθω ότι η νίκη έφερε περισσότερα προβλήματα στην οικογένειά μου παρά έλυσε. Και ένα μέρος μου νιώθει ότι μπορεί να είχα ακόμα τη μητέρα μου αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά».

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