«Βρέθηκα καταλάθος στο βορειότερο McDonald's του κόσμου»

Όταν αποφάσισα να μπω σε ένα λεωφορείο με 4 ανθρώπους που ήξερα μόλις έναν μήνα, για να φτάσω σε ένα σημείο του χάρτη, που μέχρι τότε δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα.

Ολοι σου λένε πως είναι καλό να βγαίνεις από τη «ζώνη ασφαλείας» σου και να δοκιμάζεις καινούρια πράγματα. Εγώ πήρα πολύ σοβαρά αυτή τη συμβουλή και την έκανα «Ευαγγέλιο», όταν έφυγα πριν από περίπου δύο χρόνια για να περάσω ένα εξάμηνο στη Φινλανδία, με πρόγραμμα Erasmus.

Από μόνο του το γεγονός ότι θα μετακόμιζα σε μια πόλη, το Ροβανιέμι, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Αρκτικού Κύκλου ή όπως αλλιώς είναι γνωστό το χωριό του Άη Βασίλη, ήταν πολύ εκτός της ζώνης ασφαλείας μου, οπότε πήρα την απόφαση να εκμεταλλευτώ κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου μου εκεί.

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