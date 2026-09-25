Απουσιολόγος στον ΟΗΕ: Η Ισραηλινή αντιπροσωπία έπαιρνε «απουσίες» με όσους αποχώρησαν από την ομιλία Νετανιάχου (vid)

Δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα, και μέλος της ισραηλινής αντιπροσωπείας φάνηκε να καταγράφει αυτές που δεν βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη δεν αφορούσε τα όσα είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από το βήμα, αλλά όσα συνέβαιναν στις θέσεις των αντιπροσωπειών.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για την πολιτική του Ισραήλ. Μεταξύ των χωρών που αποχώρησαν ήταν η Τουρκία, το Ιράν, το Κατάρ και η Ισπανία, ενώ η εικόνα με την αίθουσα να αδειάζει έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

Το γεγονός όμως που «έκλεψε» την παράσταση ήταν άλλο. Την ίδια ώρα, ένα μέλος της ισραηλινής αντιπροσωπείας φαίνεται πως ανέλαβε έναν διαφορετικό ρόλο και κατέγραφε τις χώρες των οποίων οι θέσεις παρέμεναν κενές.

Το ισραηλινό «απουσιολόγιο» των 77 χωρών

Ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι καταγράφηκαν συνολικά 77 αντιπροσωπείες που είτε απουσίαζαν από την αίθουσα είτε αποχώρησαν στην αρχή της ομιλίας. Ο αριθμός, ωστόσο, δεν αναφέρεται αποκλειστικά στις χώρες που συμμετείχαν στην μαζική αποχώρηση, καθώς ορισμένες αντιπροσωπείες δεν είχαν βρεθεί εξαρχής στην αίθουσα, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία που δεν είχαν πάρει τις θέσεις τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμμετείχαν στην οργανωμένη αποχώρηση.

الوفد الاسرائيلي يقوم بأخذ التفقد للوفود التي غادرت خلال كلمة النتن ياهو pic.twitter.com/zXdkWte9q4 — Hani aldrsani (@AldrsaniH) September 24, 2026

Η εικόνα της αίθουσας, πάντως, ήταν εντυπωσιακή, καθώς δεκάδες διπλωμάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους όταν ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης χρειάστηκε επανειλημμένα να ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να διατηρήσουν την τάξη. Ο ίδιος ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις ήδη από την αρχή της ομιλίας του, χαρακτηρίζοντας όσους έφυγαν «δειλούς» και καλώντας όσους συμφωνούσαν μαζί τους να αποχωρήσουν επίσης.

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