Ζει σε ένα από τα πιο ακραία μέρη του πλανήτη: Ψωνίζει κάθε 6 μήνες και δίνει 3.500 ευρώ

Ο δρόμος κλείνει για μήνες και η Olivia πρέπει να υπολογίσει μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας τις ανάγκες της οικογένειας.

Η Olivia Jones ζει με τον σύζυγό της και τα τέσσερα παιδιά τους στο Eagle, μια μικρή κοινότητα της Αλάσκας όπου ο χειμώνας δεν είναι απλώς μια δύσκολη εποχή, αλλά καθορίζει την καθημερινότητα των κατοίκων για μήνες. Η ζωή εκεί απαιτεί προετοιμασία. Ο δρόμος που συνδέει το Eagle με το Fairbanks, το κοντινότερο μεγάλο αστικό κέντρο, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος για περίπου έξι μήνες τον χρόνο. Έτσι, ο Σεπτέμβριος είναι για την οικογένεια ο μήνας της μεγάλης προμήθειας.

Η Olivia πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και αγοράζει τρόφιμα που πρέπει να τους κρατήσουν μέχρι να μπορέσουν ξανά να μετακινηθούν οδικώς. Το κόστος αυτής της αγοράς μπορεί να φτάσει τα 4.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 3.500 ευρώ.

Η αγορά των 3.500 ευρώ

Στο μεγάλο καρότσι μπαίνουν κρέας, τυρί, βούτυρο, κρέμα γάλακτος και άλλα προϊόντα που μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ποσότητα, όμως, δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Η Olivia έχει μάθει από τα λάθη των προηγούμενων ετών και προσπαθεί κάθε φορά να προβλέψει με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται τις ανάγκες της οικογένειας.

Πέρυσι, για παράδειγμα, τελείωσε το βούτυρο πριν περάσει ο χειμώνας. Αυτή τη φορά αποφάσισε να αγοράσει τη διπλάσια ποσότητα, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο πρόβλημα.

Η οικογένεια δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Η Olivia κρατά αναλυτικό αρχείο σε Excel με τα αποθέματα του σπιτιού και υπολογίζει πόσο μπορεί να καταναλώνει κάθε μήνα. Παράλληλα, κρατά και ορισμένες επιπλέον ποσότητες για περιπτώσεις που χρειαστεί κάτι απρόοπτα.

«Προσπαθώ να καθορίσω πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάθε μήνα και κάνω ό,τι μπορώ για να τηρώ το πρόγραμμα», εξηγεί.

Αν, παρ' όλα αυτά, κάποιο προϊόν τελειώσει νωρίτερα, υπάρχει μία λύση, αλλά δεν είναι φθηνή. Ένα ταχυδρομικό αεροπλάνο φτάνει στο Eagle από Δευτέρα έως Παρασκευή και μπορεί να μεταφέρει τα απαραίτητα από άλλες περιοχές. Το κόστος, όμως, εξαρτάται από το βάρος της αποστολής, με αποτέλεσμα ακόμη και μια συμπληρωματική αγορά να μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ακριβή.

Γι' αυτό η Olivia προσπαθεί να μεταφέρει από το Fairbanks όσο περισσότερα πράγματα μπορεί πριν κλείσει ο δρόμος. Παράλληλα, η οικογένεια έχει και έναν μικρό κήπο με υδροπονικό σύστημα, όπου καλλιεργεί πατάτες, μαρούλια, γογγύλια και λάχανα.

Ο χειμώνας στην περιοχή δεν φέρνει μόνο χαμηλές θερμοκρασίες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μεγάλες περιόδους χωρίς ηλιακό φως και πρέπει να προσαρμόσουν τη ζωή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.

Για την Olivia, όμως, αυτή η εποχή έχει και μια διαφορετική πλευρά. Η απομόνωση δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι σταματούν να συναντιούνται. Αντίθετα, όπως λέει, η ανάγκη για παρέα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

«Το να είμαστε μαζί και να περνάμε χρόνο με τους άλλους είναι ανάγκη», αναφέρει.

Το Eagle έχει μόλις περίπου 100 κατοίκους, όμως η μικρή κοινότητα παραμένει ενεργή ακόμη και μέσα στον δύσκολο χειμώνα. Οι κάτοικοι οργανώνουν κοινές δραστηριότητες και περνούν περισσότερο χρόνο μεταξύ τους, ενώ τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν.

Για την οικογένεια της Olivia, λοιπόν, η προετοιμασία για τον χειμώνα δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Είναι ένας τρόπος ζωής που απαιτεί προγραμματισμό, αυτάρκεια και συνεργασία με τους ανθρώπους μιας μικρής κοινότητας που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να περνάς μήνες σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ