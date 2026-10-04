Η τραγική ζωή του πρώτου ανοικτά ομοφυλόφιλου ροκ σταρ

Ο Jobriath έζησε ένα cancel σε μια εποχή που δεν υπήρχε καν ο όρος

Η ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας στην ποπ μουσική είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε από κάποιους «τρελούς», κάποιους που ρίσκαραν πρώτοι να αποχωρίστούν την ανέκαθεν εμπορική εικόνα του ετεροφυλόφιλου καλλιτέχνη, του άντρα που αγαπάει τις γυναίκες και μόνο αυτές.

Όλα ξεκίνησαν από την Βρετανία των αρχών των `70ς: Μια χώρα σε διαρκή ύφεση και παρακμή, με απεργίες, διακοπές ρεύματος και σκουπίδια στους δρόμους. Σε αυτό το σκηνικό αναδύθηκε το glam rock, σαν ένα διαστημόπλοιο που έχασε το δρόμο του και έμεινε από γκάζι πριν φτάσει στη γή. Ο Μαρκ Μπόλαν, ο Μπράιαν Φέρι, ο Ντέιβιντ Μπάουι ήταν τα βάσικά μέλη εκείνου του «πληρώματος».

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