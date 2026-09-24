«Δεν ήταν στα καλά του»: Άντρας έπεσε στην θάλασσα και θεωρείται νεκρός - Φήμες για προβλήματα στον γάμο του

Η αδελφή του απορρίπτει τις φήμες για προβλήματα στον γάμο και υποστηρίζει ότι ο 56χρονος «δεν ήταν στα καλά του» πριν από την εξαφάνισή του.

Την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό ενός 56χρονου πατέρα τριών παιδιών, η οικογένειά του προσπαθεί να βρει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε από κρουαζιερόπλοιο.

Ο Thomas Gigler αγνοείται από τις 18 Σεπτεμβρίου, όταν βρισκόταν στο Carnival Panorama, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το Puerto Vallarta του Μεξικού προς το Long Beach της Καλιφόρνια. Ο 56χρονος προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του Michelle, 48 ετών, και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 13, 11 και 9 ετών. Σύμφωνα με την Carnival, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο Gigler φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το 11ο κατάστρωμα, ενώ το πλοίο βρισκόταν στα ανοιχτά της Μπάχα Καλιφόρνια.

Η εξαφάνιση και η έρευνα στο πλοίο

Η Michelle αντιλήφθηκε ότι ο σύζυγός της έλειπε και το επόμενο πρωί ζήτησε από το πλήρωμα να τον αναζητήσει, με το όνομά του να ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα του πλοίου, χωρίς όμως να υπάρξει αποτέλεσμα.

Στις 3:30 το απόγευμα, το πλήρωμα ζήτησε από τους επιβάτες να επιστρέψουν στις καμπίνες τους, ώστε να πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα στους χώρους του πλοίου και έλεγχος από πόρτα σε πόρτα. Όπως περιέγραψε επιβάτης, οι υπεύθυνοι έλεγχαν ακόμη και τις κάρτες επιβίβασης των ταξιδιωτών, ενώ ο καπετάνιος ενημέρωνε τους επιβάτες μέσω του συστήματος ανακοινώσεων. Όταν ο Gigler δεν εντοπίστηκε, το πλήρωμα εξέτασε ώρες από το υλικό των καμερών ασφαλείας, από το οποίο προέκυψε αυτό που η εταιρεία και οι Αρχές θεωρούν ότι ήταν η στιγμή κατά την οποία ο 56χρονος έπεσε στη θάλασσα.

Στις προσπάθειες εντοπισμού του συμμετείχαν η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και του Μεξικού, σε συνεργασία με το Μεξικανικό Ναυτικό και εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακτοφυλακής ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν και αεροσκάφη για την έρευνα, ωστόσο ο Gigler δεν έχει εντοπιστεί και θεωρείται ότι έχει χάσει τη ζωή του.

Η Carnival Cruise Line επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας επιβάτης του Carnival Panorama έπεσε στη θάλασσα και ανέφερε ότι, μόλις δηλώθηκε η εξαφάνισή του, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης, μεταξύ άλλων με την εξέταση του υλικού από τις κάμερες και την ενημέρωση των Ακτοφυλακών των δύο χωρών. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι παρέχει στήριξη στην οικογένεια.

Η οικογένεια απορρίπτει τις φήμες για τον γάμο

Μετά την εξαφάνιση του 56χρονου, κυκλοφόρησαν αναφορές ότι ο ίδιος αντιμετώπιζε προβλήματα στον γάμο του, η αδελφή του, όμως, μίλησε δημόσια για να διαψεύσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Όπως δήλωσε, ο Thomas και η Michelle «τα πήγαιναν αρκετά καλά» και, σύμφωνα με την ίδια, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η σχέση τους βρισκόταν σε κρίση.

Υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια πιστεύει πως κάτι συνέβη στον αδελφό της λίγο πριν από το περιστατικό. «Πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να συνέβη στο μυαλό του. Δεν ήταν ο εαυτός του για να κάνει κάτι τέτοιο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο ενός ψυχωτικού επεισοδίου ως πιθανή εξήγηση. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν εκτίμηση της οικογένειας και δεν συνιστούν επίσημο πόρισμα για την κατάσταση του 56χρονου ή τα αίτια του περιστατικού.

Μετά την επιβεβαίωση ότι ο επιβάτης είχε πέσει στη θάλασσα, ορισμένοι ταξιδιώτες δημιούργησαν ένα μικρό αυτοσχέδιο μνημείο για τον Gigler και την οικογένειά του, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά λαστιχένια παπάκια που συνηθίζουν να αφήνουν οι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοια ως παιχνίδι αναζήτησης και αναμνηστικό. Η έρευνα για τον 56χρονο συνεχίζεται, ενώ η οικογένειά του περιμένει απαντήσεις για τις τελευταίες στιγμές πριν από την εξαφάνισή του.

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