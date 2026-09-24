Υποθαλάσσιο καλώδιο 2 GW από το Μαρόκο στη Γαλλία: Το σχέδιο που επιδιώκει να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου

Γαλλία και Μαρόκο εξετάζουν νέα ηλεκτρική διασύνδεση με δύο υποθαλάσσια καλώδια συνολικής ισχύος 2 GW, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας.

Η Γαλλία και το Μαρόκο εξετάζουν τη δημιουργία μιας απευθείας ηλεκτρικής διασύνδεσης κάτω από τη Μεσόγειο, με στόχο τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Βόρεια Αφρική προς τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή αγορά. Το σχέδιο προβλέπει τη διερεύνηση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης, ενώ η σχετική γαλλική πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2026.

Το σχέδιο για δύο υποθαλάσσια καλώδια συνολικής ισχύος 2 GW

Σύμφωνα με το σχέδιο που περιγράφεται στο δημοσίευμα της ισπανικής AS, η προτεινόμενη σύνδεση θα μπορούσε να περιλαμβάνει δύο υποθαλάσσια καλώδια ισχύος 1 GW το καθένα, δηλαδή συνολική δυναμικότητα 2 GW. Η τεχνολογία που εξετάζεται είναι η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης (HVDC). Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται σε μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, με περιορισμό των απωλειών κατά τη μεταφορά. Η γαλλική πρόσκληση ενδιαφέροντος προβλέπει τη διερεύνηση τεχνικών και εμπορικά βιώσιμων λύσεων για την εξαγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαρόκο προς τη Γαλλία. Δεν αποτελεί ακόμη οριστική απόφαση κατασκευής του καλωδίου.

Η γαλλική πλευρά έχει εξετάσει περιοχές στη νοτιοανατολική Γαλλία, στις περιφέρειες Bouches-du-Rhône και Var, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η τελική θέση σύνδεσης. Στην πρόσκληση αναφέρονται τρεις πιθανές υποσταθμοί των 400 kV:

Feuillane , στη βιομηχανική και λιμενική ζώνη του Fos-sur-Mer.

, στη βιομηχανική και λιμενική ζώνη του Fos-sur-Mer. Minéraliers, επίσης στη βιομηχανική και λιμενική ζώνη του Fos-sur-Mer.

επίσης στη βιομηχανική και λιμενική ζώνη του Fos-sur-Mer. Néoules, στην περιοχή Var.

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν. Το γαλλομαροκινό σχέδιο προτιμά αρχικά λύση “off-grid”, δηλαδή η ενέργεια θα παράγεται και θα αποθηκεύεται στο Μαρόκο και στη συνέχεια θα διοχετεύεται στη Γαλλία μέσω της υποθαλάσσιας σύνδεσης. Μια αμφίδρομη διασύνδεση των εθνικών δικτύων μπορεί να εξεταστεί ως εναλλακτική, εφόσον αποδειχθεί επωφελής και τεχνικά/ρυθμιστικά εφικτή.

Γιατί το Μαρόκο αναζητά απευθείας σύνδεση με την Ευρώπη

Το Μαρόκο διαθέτει ήδη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη μέσω της Ισπανίας. Δύο υποθαλάσσιες συνδέσεις διασχίζουν το Στενό του Γιβραλτάρ, επιτρέποντας την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα πρόταση με τη Γαλλία θα δημιουργούσε μια επιπλέον απευθείας σύνδεση μεταξύ Βόρειας Αφρικής και ηπειρωτικής Ευρώπης, χωρίς η προτεινόμενη διαδρομή προς τη Γαλλία να εξαρτάται από τη διέλευση μέσω της Ισπανίας.

Η ιδέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Μαρόκο προς την Ευρώπη δεν είναι καινούργια. Προηγουμένως είχε προταθεί το Morocco–UK Power Link, ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο προέβλεπε σύνδεση περίπου 3.800 χιλιομέτρων και σημαντικές επενδύσεις για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από το Μαρόκο στη Βρετανία. Η πρόταση αντιμετώπισε δυσκολίες ως προς τη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα γαλλική πρωτοβουλία κινείται σε διαφορετική κλίμακα, καθώς εξετάζει απευθείας σύνδεση με τη Γαλλία και εντάσσεται στη διμερή συνεργασία των δύο χωρών για την ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση.

Το σχέδιο με τη Γαλλία παρουσιάστηκε ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Ένα σχέδιο που βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο Παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί η προτεινόμενη διασύνδεση, η υλοποίησή της απαιτεί να προηγηθούν τεχνικές μελέτες, οικονομική αξιολόγηση και επιλογή βιώσιμης πρότασης. Η γαλλική πρόσκληση ενδιαφέροντος ζητά από τους υποψήφιους φορείς να εξετάσουν λύσεις για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας από το Μαρόκο προς τη Γαλλία. Επομένως, το έργο δεν βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της κατασκευής, αλλά στη διαδικασία διερεύνησης των δυνατοτήτων του. Εφόσον προχωρήσει, η διασύνδεση θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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