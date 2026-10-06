Ρωσία: Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σιπίλοβα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη δουλειά.

Συνεχίζεται το θρίλερ μετά το θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, στο ινστιτούτο καταπολέμησης της πανώλης στην πόλη του Ιρκούτσκ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σιπίλοβα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη δουλειά. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα, τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Σελέχοφ.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς αρρώστησε. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι η Σιπίλοβα ενδέχεται να μολύνθηκε μετά από ένα ατύχημα στο εργαστήριο. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως αυτή την εκδοχή.

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