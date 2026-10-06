Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν έριξε τον Σάντσεθ: Η στεγαστική κρίση ανατρέπει τον πολιτικό χάρτη της Ισπανίας
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Με την κατάρρευση της κυβέρνησης Σάντσεθ στην Ισπανίας, ξεκινάει μια προεκλογική περίοδος που μπορεί να φέρει Δεξιά και Ακροδεξιά στην εξουσία.
Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε στην Ισπανία. Με την κατάρρευση της κυβέρνησης Σάντσεθ να πιστοποιεί την αστάθεια στην οποία εισέρχεται η χώρα, οι εξελίξεις που προδιαγράφονται θα είναι ραγδαίες.
Ο Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο αλλεπάλληλων κρίσεων. Το αποκορύφωμα ήταν η έξωση της Μαρικάρμεν και η έκρηξη ενός κοινωνικού κινήματος για το στεγαστικό.
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