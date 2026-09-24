Γιατροί τον περιγράφουν ως 9,7 στα 10 στην κλίμακα πόνου: Ποια συμπτώματα προκαλούν τον «χειρότερο πόνο που μπορείς να νιώσεις» (vid)

Πρόκειται για μια σπάνια μορφή πονοκεφάλου που συχνά συγχέεται με την ημικρανία αλλά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Ένα από τα πιο επώδυνα είδη πονοκεφάλων που έχουν καταγραφεί επιστημονικά είναι ικανός να προκαλέσει πόνο τέτοιας έντασης που οι ασθενείς να δυσκολεύονται ακόμα και να μείνουν ακίνητοι. Η λεγόμενη αθροιστική κεφαλαλγία (cluster headache), είναι μια σπάνια μορφή πονοκεφάλου που σύμφωνα με τους γιατρούς χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονα επεισόδια και συχνά συγχέεται με την ημικρανία.

Μάλιστα σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2020 και εξέτασε την ένταση του πόνου που βιώνουν άνθρωποι με διαφορετικές παθήσεις, οι συμμετέχοντες έδωσαν στην αθροιστική κεφαλαλγία μέση βαθμολογία 9,7 στα 10 στην Αριθμητική Κλίμακα Πόνου, περιγράφοντάς την ως τον πιο έντονο πόνο που έχουν βιώσει. Σύμφωνα με την Mayo Clinic πρόκειται για έναν «πολύ επώδυνο πονοκέφαλο», ο οποίος εμφανίζεται σε περιόδους με συχνές κρίσεις, γνωστές ως «clusters».

Τα συμπτώματα που την διαφοροποιούν

Ο νευρολόγος και ειδικός στον πόνο Dr Elie Sader, γνωστός στα social media ως Dr Painkiller: Migraine and Pain, εξηγεί ότι η αθροιστική κεφαλαλγία μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα που δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστούν. Σε βίντεό του, όπου συγκρίνει την αθροιστική κεφαλαλγία με την ημικρανία, αναφέρει μεταξύ άλλων:

έντονη ανησυχία και αδυναμία παραμονής σε ένα σημείο, με τον πάσχοντα να περπατά ή να κινείται συνεχώς

εξαιρετικά έντονο πόνο

κρίσεις που διαρκούν από 15 λεπτά έως και τρεις ώρες

δακρύρροια και καταρροή

πτώση του βλεφάρου

Η Mayo Clinic αναφέρει επίσης ότι οι περίοδοι των κρίσεων μπορεί να διαρκούν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, ενώ ο πόνος είναι συνήθως οξύς και εντοπίζεται πίσω από το ένα μάτι, ενώ μπορεί να επεκτείνεται σε άλλα σημεία του προσώπου, του κεφαλιού και του αυχένα. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν συμπτώματα μόνο στη μία πλευρά του κεφαλιού, καθώς και αλλαγές στο χρώμα του δέρματος στην πλευρά όπου εντοπίζεται ο πόνος.

Η αθροιστική κεφαλαλγία είναι σπάνια και, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, επηρεάζει περίπου το 0,1% του πληθυσμού, όμως παρά την εξαιρετικά έντονη συμπτωματολογία της, οι κρίσεις από μόνες τους δεν θεωρούνται απειλητικές για τη ζωή. Άνθρωποι που έχουν βιώσει τέτοιες κρίσεις έχουν περιγράψει στο διαδίκτυο την ένταση του πόνου και την ιδιαίτερη επαναληπτικότητα των επεισοδίων, με ορισμένους να αναφέρουν ότι οι κρίσεις εμφανίζονταν ακόμη και την ίδια ακριβώς ώρα κάθε μέρα.

Η χαρακτηριστική αυτή επαναληπτικότητα, σε συνδυασμό με τη διάρκεια, την ένταση του πόνου και τα συμπτώματα όπως το δακρυσμένο μάτι ή η καταρροή, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που βοηθούν τους γιατρούς να διακρίνουν την αθροιστική κεφαλαλγία από άλλους τύπους πονοκεφάλου.

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