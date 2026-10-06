3 φράσεις που λένε οι άνθρωποι που δεν θέλουν να οδηγήσουν τη σχέση τους στην αποτυχία

Κι όμως, αυτές οι τρεις φράσεις μπορεί να φαίνονται απλές, είναι όμως αρκετές για να κάνουν τη διαφορά.

Το να εκφράζουμε τις ανάγκες μας, είναι ίσως το πιο σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μάθει πώς να ζητάμε αυτό που χρειαζόμαστε με υγιή τρόπο. Έτσι, πολλές φορές σιωπούμε, υποχωρούμε και περιμένουμε από τον σύντροφό μας να καταλάβει μόνος του - μέχρι που η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται και μετατρέπεται σε πικρία.

Και η πικρία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για μια σχέση. Δεν επηρεάζει μόνο τη συναισθηματική σύνδεση ενός ζευγαριού, αλλά μπορεί να έχει αντίκτυπο ακόμη και στην ευημερία και την υγεία μας, σύμφωνα με έρευνες. Υπάρχει, βέβαια, τρόπος να προλάβουμε αυτή την κατάσταση. Το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε να μιλάμε ανοιχτά για όσα χρειαζόμαστε, αλλά και να είμαστε πραγματικά διαθέσιμοι για τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Τρεις απλές φράσεις είναι αρκετές και μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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