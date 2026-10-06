Σπάνια νοσήματα: «Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω» - Πώς ζουν 350.000 ασθενείς στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, 350.000 έως 600.000 άνθρωποι έχουν ένα σπάνιο νόσημα και περίπου οι μισοί είναι παιδιά - Ασθενείς, γιατροί και γενετιστές μιλούν στο Newsbomb.gr για τα σπάνια νοσήματα, τις δυσκολίες στη διάγνωση και στη νοσηλεία.

Η Βαρβάρα Μαμάτη χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να μάθει το όνομα της ασθένειας που είχε από τη γέννησή της. Η Καίτη Θεοχάρη περισσότερα από δέκα. Η Λαμπρινή Σωτηροπούλου ήταν σαράντα ημερών όταν εμφανίστηκε στο σώμα της το πρώτο σημάδι, αλλά χρειάστηκε καιρός μέχρι να καταλάβει κάποιος γιατρός τι σήμαινε αυτό.

Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές παθήσεις, μία κοινή εμπειρία: αυτό που η επιστημονική κοινότητα αποκαλεί «διαγνωστική οδύσσεια» και που στην Ελλάδα διαρκεί κατά μέσο όρο τέσσερα έως έξι χρόνια, με τον ασθενή να περνάει από περισσότερους από επτά γιατρούς προτού ακούσει τη σωστή λέξη για αυτό που τον ταλαιπωρεί. Σχεδόν ένας στους δύο θα έχει τη σωστή διάγνωση.

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