Υπόθεση Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχω χορηγήσει μέθη και το αντίδοτο» - Το κρίσιμο τηλεφώνημα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Η αναφορά για χορήγηση μέθης, το αντίδοτο και όσα φαίνεται να ακούστηκαν στον διάδρομο του ιατρείου, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αποκτά νέα διάσταση μέσα από μαρτυρία για όσα ακούστηκαν στον διάδρομο του ιατρείου, αλλά και από ένα τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.

Γραμματέας του ιατρείου είχε αναφέρει, σύμφωνα με το Live News, ότι άκουσε από τον διάδρομο λέξεις όπως μέθη, απινιδωτής και αδρεναλίνη. Το αν στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε πράγματι κάποια κατασταλτική ή αναισθητική ουσία αναμένεται να διαπιστωθεί από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ανήσυχος και διεγερτικός, ενώ ειδικοί που μίλησαν στην εκπομπή συνέδεσαν την κατάσταση αυτή με την υδροθεραπεία που είχε προηγηθεί, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι αυτή ήταν η αιτία.

Το τηλεφώνημα λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, το οποίο φαίνεται να διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γυναίκα από το ιατρείο επικοινώνησε με αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, εξωτερική συνεργάτιδα που καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Κατά το ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη. Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;». Το περιεχόμενο της κλήσης, εφόσον επιβεβαιωθεί, δημιουργεί σειρά ερωτημάτων σχετικά με το αν και τι είδους κατασταλτική ουσία είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή.

Τι λένε οι αναισθησιολόγοι για τη χορήγηση μέθης

Οι ειδικοί που μίλησαν στο Live News επισημαίνουν ότι η καταστολή πρέπει να χορηγείται από γιατρούς με την κατάλληλη εκπαίδευση και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Όπως ανέφερε η αναισθησιολόγος Μαρία Μπουσούλα Κατσιβαρδάκου, η καταστολή απαιτεί ανθρώπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Ο αναισθησιολόγος Δημήτρης Μανίκης τόνισε από την πλευρά του ότι ακόμη και ένα φαινομενικά ήπιο αναισθητικό δεν θεωρείται αθώο, καθώς μπορεί να προκαλέσει καταστολή της αναπνοής.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τη δοσολογία, την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας και του οξυγόνου, αλλά και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επιπλοκής. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η μαρτυρία της γραμματέως, η οποία υποστήριξε ότι άκουσε να γίνεται λόγος για «μέθη, απινιδωτή και αδρεναλίνη» την ώρα που επικρατούσε αναστάτωση στον διάδρομο.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν υπήρχε η κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης. Όπως σημείωσε ο κ. Μανίκης, ένας γιατρός χωρίς εξειδίκευση στην αναισθησιολογία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν ο ασθενής δεν αναπνέει.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη μέθη. Στην περίπτωση που ο Μαζωνάκης ήταν πράγματι αφυδατωμένος ή υποτασικός μετά την υδροθεραπεία της προηγούμενης ημέρας, μια κατασταλτική ουσία θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την υπόταση, κάτι που αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης.

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