Από τις σκαλωσιές της Εκάλης ξεκίνησε ο «υπνοθεραπευτής»: Άνδρας τον γνώριζε ως ελαιοχρωματιστή

Αποκαλυπτική μαρτυρία για τον υπνοθεραπευτή. Ένας αμόρφωτος ελαιοχρωματιστής που «ψάρευε» κυρίες και τα έμαθε όλα στο ίντερνετ.

Μία απίστευτη καταγγελία που ρίχνει φως στο σκοτεινό και συχνά ανεξέλεγκτο τοπίο των εναλλακτικών θεραπειών, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Αποκαλύψεις Τώρα».

Ένας παλιός γνώριμος του φερόμενου ως «υπνοθεραπευτή» αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να αποκαλύψει το πραγματικό, και μάλλον ταπεινό, παρελθόν του ανθρώπου που πούλαγε ελπίδα.

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