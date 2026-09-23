Aποκαλούσε το chatbot, «σύζυγό του». Αποφάσισε να απαρνηθεί το θνητό του σώμα.

O Gemini, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google, είναι το αντίπαλο δέος ανάμεσα σε ChatGPT, Claude και όλες τις υπόλοιπες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν εκεί έξω.

Σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις, ο Gemini φαίνεται να υπερέχει λόγω της τεράστιας γνωσιακής δύναμης του και μάλλον μειονεκτεί (κυρίως έναντι του ChatGPT), στο πως συνδιαλέγεται με τον (άνθρωπο) χρήστη. Είναι δηλαδή, πιο «ψυχρό».

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