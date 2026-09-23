Τέλος τα κλασικά air fryer: Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

Πώς βελτιώνεται το μαγείρεμα και η ασφάλεια;

Οι φριτέζες αέρος έφεραν επανάσταση στο μαγείρεμα στο σπίτι όταν πρωτοεμφανίστηκαν, όμως τώρα έρχεται μια νέα εκδοχή τους που αλλάζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους: το καλάθι.

Το 2026, οι φριτέζες αέρος με γυάλινα δοχεία κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα και εξελίσσονται σε τάση στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μεταλλικό καλάθι με ένα διαφανές, ανθεκτικό στη θερμότητα δοχείο που επιτρέπει να παρακολουθείτε το φαγητό καθώς μαγειρεύεται.

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