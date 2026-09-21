Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ο υπνοθεραπευτής έπαιρνε 40€ ανά άτομο και είχε σύμβαση με την Γάκα» - Τι ανέφερε ο δικηγόρος του

Νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή μίλησε για τη συνεργασία του με τη Γάκα και τη συνάντηση με τον τραγουδιστή.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, μίλησε για την επαγγελματική σχέση του εντολέα του με την κατηγορούμενη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατρό Ιωάννα Γάκα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν με τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου επί 10 χρόνια, ενώ η συνεργασία αυτή επισημοποιήθηκε με σύμβαση τον Σεπτέμβριο του 2025. Όπως είπε, επρόκειτο για μια διεπιστημονική συνεργασία, η οποία περιλάμβανε και συμφωνία για την αμοιβή του υπνοθεραπευτή, ύψους 40 ευρώ ανά πρόσωπο.

Τι είπε για τα ραντεβού με τον Μαζωνάκη

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιάννης Γλύκας είπε: «Το πρώτο ραντεβού ήταν εκτός του ιατρείου, στην Κηφισιά, πολύ μακριά από τον χώρο του συγκεκριμένου. Το δεύτερο ραντεβού θα πραγματοποιούταν σε χώρο τρίτου».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει πτυχίο στην ψυχολογία, όπως αναγράφεται στο βιογραφικό του. Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ο εντολέας του δεν απολογήθηκε σήμερα, αλλά κατέθεσε ως μάρτυρας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αιτιώδης συνάφεια της παρουσίας του υπνοθεραπευτή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε ερώτηση εάν έχει ενημερωθεί για τις εναλλακτικές θεραπείες που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο εντολέας του απάντησε ότι δεν γνωρίζει, καθώς έχει αναλάβει πρόσφατα την υπόθεση.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε σύμβαση με τη Γάκα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ισχυρίστηκε πως είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό, αλλά και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Κατά τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας φέρεται να ανέφερε πως είχε πραγματοποιήσει μία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ενώ για το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού, προκειμένου να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή.

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός πέρασε σήμερα το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή για να καταθέσει με την μαρτυρία του να κρίνεται σημαντική εξαιτίας της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα.

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