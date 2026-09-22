Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Μαζωνάκη: Τον πίεσαν να κάνει πλασμαφαίρεση- Η υδροθεραπεία πριν από την πλασμαφαίρεση (vid)

Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τις συνθήκες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα μηνύματα μεταξύ προσώπων που εξετάζονται από τις Αρχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Live News, η υπόθεση φέρεται να ξεκινά από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε κατάστημα στο Ψυχικό, παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, του υπνοθεραπευτή και μιας ακόμη γυναίκας, η οποία εμφανίζεται ως νέο πρόσωπο στην υπόθεση.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και να λειτουργούσε ως πρόσωπο που συνέδεε τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή και την γιατρό στο Κολωνάκι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μαζωνάκης φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει στο εξωτερικό προκειμένου να ακολουθήσει θεραπείες και να αισθανθεί καλύτερα ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Τότε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του πρότεινε τη γιατρό στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, την οποία ο τραγουδιστής γνώριζε από το 2021, όταν είχε κάνει υδροθεραπεία.

Η υδροθεραπεία πριν από την πλασμαφαίρεση

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού. Από αυτά, όπως μεταδόθηκε, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα από την επίσκεψή του στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ειδικοί που εξετάζουν την υπόθεση επισημαίνουν ότι μετά από υδροθεραπεία για ιατρικούς λόγους μπορεί να υπάρξει απώλεια υγρών και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλασμαφαίρεση θα έπρεπε να απέχει χρονικά 48 έως 72 ώρες. Ωστόσο, στην περίπτωση του Μαζωνάκη, η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να έγινε σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με το Live News, τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ο υπνοθεραπευτής και η γιατρός σχετικά με την προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση. Ο Μαζωνάκης φέρεται να ήταν επιφυλακτικός και να μην επιθυμούσε να προσέλθει για τη διαδικασία. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, σε μήνυμα η γιατρός φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση». Ο υπνοθεραπευτής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να απαντά: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ», εννοώντας ότι θα προσπαθούσε να τον πείσει να κάνει την πλασμαφαίρεση. Το συγκεκριμένο στοιχείο καταγράφεται στο πλαίσιο των μηνυμάτων που εξετάζονται για την υπόθεση και αποτυπώνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον δισταγμό του Γιώργου Μαζωνάκη και την προσπάθεια να μεταπειστεί. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα, πέρα από εκείνο που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί με τη φράση «όλα καλά». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Μαζωνάκης επιθυμούσε αρχικά να ταξιδέψει στο εξωτερικό για θεραπείες, ενώ στη συνέχεια φέρεται να πείστηκε να πραγματοποιήσει τη διαδικασία στην Ελλάδα.

Το μήνυμα «σε πήρα στο λαιμό μου»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρεπορτάζ δίνεται και σε ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με το Live News, στο μήνυμα αναγράφεται η φράση «σε πήρα στο λαιμό μου».

Το συγκεκριμένο μήνυμα αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί σε ποιο περιστατικό ή σε ποιες αποφάσεις αναφερόταν ο αποστολέας. Τα νέα στοιχεία, μαζί με τις επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν του θανάτου, βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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