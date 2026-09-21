Ερωτεύτηκε έναν θανατοποινίτη ενώ μελετούσε την υπόθεσή του: Η αποκάλυψη που την έκανε να πιστέψει στην αθωότητά του

Μια Βρετανίδα ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να μελετήσει τις φυλετικές ανισότητες στην θανατική ποινή, όμως η έρευνά της την οδήγησε σε μια προσωπική υπόθεση που άλλαξε τη ζωή της.

Η Τιάνα Μπρόντναξ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Τζέιμς Μπρόντναξ ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την διπλωματική της εργασία να πραγματεύεται το θέμα των φυλετικών ανισοτήτων στην θανατική ποινή στο Τέξας.

Ο Τζέιμς είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2009 για τις δολοφονίες των μουσικών παραγωγών Στήβεν Σουάν και Μάθιου Μπάτλερ, οι οποίοι είχαν πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια ληστείας στο Γκάρλαντ του Τέξας, το 2008. Αυτό που αρχικά θα ήταν ένα ταξίδι μόλις τριών εβδομάδων στις ΗΠΑ εξελίχθηκε τελικά σε παραμονή τριών μηνών, καθώς η Τιάνα άρχισε να εξετάζει όλο και πιο βαθιά το παρελθόν του Τζέιμς και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Όπως περιέγραψε σε συνέντευξή της στο LADbible, ήταν η εξέταση του DNA που την έκανε να αρχίσει να αμφισβητεί όσα γνώριζε μέχρι τότε, καθώς σύμφωνα με την ίδια, στα στοιχεία αναφερόταν ότι το DNA του Τζέιμς αποκλειόταν από το όπλο και από τα ρούχα ενός από τα θύματα, ενώ ο ξάδερφός του, Ντεμάριους Κάμμινγκς, δεν μπορούσε να αποκλειστεί.

Τότε ήταν που η Τιάνα σκέφτηκε ότι χρειάζεται να μείνει και να δει περισσότερο την υπόθεση. Ο Κάμμινγκς είχε επίσης καταδικαστεί για την υπόθεση, όμως σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Η Τιάνα επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία την επόμενη ημέρα, αφού όμως μελέτησε το υλικό του DNA, αποφάσισε να επιστρέψει και να δει ξανά τον Τζέιμς .

«Δεν σε αφήνω. Δεν σε αφήνω», του είπε. Όταν τον αντιμετώπισε ευθέως σχετικά με όσα είχε βρει, τον ρώτησε αν ήταν πράγματι εκείνος που είχε διαπράξει τις δολοφονίες, και η απάντησή του, σύμφωνα με την Τιάνα , ήταν: «Τώρα ξέρεις για ποιο πράγμα αγωνίζεσαι»

Η νέα κατάθεση και η εκτέλεση

Η Τιάνα είχε εξηγήσει νωρίτερα στη συνέντευξη ότι ο Τζέιμς είχε παραδεχθεί πως συμμετείχε στη ληστεία, επέμενε όμως ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα δύο θύματα, ενώ τον Μάρτιο του 2026, ο Ντεμάριους Κάμμινγκς υπέγραψε ένορκη δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν ο δράστης των πυροβολισμών. Υποστήριξε επίσης ότι είχε πείσει τον Τζέιμς να αναλάβει την ευθύνη, αφού οι δυο τους είχαν κάνει χρήση PCP και μαριχουάνας.

Στην ίδια κατάθεση αναφερόταν ότι DNA του Cummings, και όχι του Τζέιμς , είχε βρεθεί στο πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες. Η νέα δήλωση αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας να ανασταλεί η εκτέλεση του Τζέιμς , όμως οι εφέσεις του δεν έγιναν δεκτές. Έτσι στις 30 Απριλίου 2026, ο Τζέιμς Broadnax εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της Πολιτείας του Τέξας, στο Huntsville. Ήταν 37 ετών.

Μόλις 16 ημέρες νωρίτερα, στις 14 Απριλίου, είχε παντρευτεί την Τιάνα . Ο Τζέιμς επέμενε μέχρι το τέλος ότι ήταν αθώος για τις δύο δολοφονίες, ενώ η Τιάνα , από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να αποκατασταθεί το όνομά του.

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