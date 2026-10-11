«Η πόλη μου δεν είναι μόνο για τους πλούσιους»: Μετά τη Μαδρίτη και η Λισαβόνα;

Το Reader συζήτησε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ενοικιαστών Λισαβόνας σε μια συγκυρία όπου η έκταση του στεγαστικού προβλήματος λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Την ίδια στιγμή που η υπόθεση της 87χρονης Μαρικάρμεν συγκλόνιζε τον πλανήτη καθώς οι επενδυτές και τα funds έδειξαν το πιο σκληρό τους πρόσωπο, στην γειτονική Πορτογαλία η κυβέρνηση ψήφιζε νόμο ο οποίος διευκόλυνε την διαδικασία των εξώσεων.

Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης όπως το RPTnoticias, αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση στοχεύει στην επιτάχυνση των εξώσεων, επιτρέποντας τη δρομολόγησή τους μετά από δύο μήνες μη καταβολής ενοικίου, αντί για τους τρεις που ισχύουν σήμερα.

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