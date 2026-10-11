«Μικρόβιον ανηθικότητος»: Όταν το τανγκό προκάλεσε ηθικό πανικό στην πουριτανική Αθήνα του Μεσοπολέμου

Ο ξενόφερτος χορός ήταν ένα ταμπού για αρκετούς ανθρώπους της εποχής που τον θεωρούσαν πρόκληση για τα...χρηστά ήθη

Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του Μεσοπολέμου, η εμφάνιση του τανγκό στις γειτονιές προκάλεσε μια έκρηξη ηθικού πανικού. Αρχές και Εκκλησία προσπάθησαν με κάθε μέσο να καταστείλουν την ανθρώπινη έκφραση, τον γρήγορο ρυθμό και τη μαγεία αυτού του ξενόφερτου χορού. Δεν το κατάφεραν.

Στην Αθήνα, οι αντιδράσεις δεν ήταν τόσο διαφορετικές.

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