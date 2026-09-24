Απίστευτο περιστατικό στον Ε65: Οδηγός μπήκε ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και συνέχισε κανονικά (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, με οδηγό να εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο από την έξοδο και να κινείται αντίθετα στη φορά της κυκλοφορίας.

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στην έξοδο του Ε65, λίγο έξω από τα Τρίκαλα, με έναν οδηγό να μπαίνει ανάποδα σε κυκλικό κόμβο και να συνεχίζει την πορεία του αντίθετα στη φορά της κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο οδηγός δεν εισέρχεται στον κόμβο από την προβλεπόμενη είσοδο, αλλά από την έξοδο, δηλαδή από το σημείο όπου κανονικά αποχωρούν τα οχήματα. Στη συνέχεια, αντί να αντιληφθεί αμέσως το λάθος του, συνεχίζει κανονικά την πορεία του, κινούμενος προς τα αριστερά, ενώ η προβλεπόμενη φορά στον κυκλικό κόμβο είναι προς τα δεξιά.

Αντιλήφθηκε το λάθος την τελευταία στιγμή

Ο οδηγός φαίνεται να συνειδητοποιεί την αστοχία του όταν πλησιάζει στο σημείο από το οποίο έχει σκοπό να εξέλθει και αφού κοντοστέκεται για λίγα δευτερόλεπτα, τελικά στρίβει προς τα δεξιά και ολοκληρώνει την έξοδό του, σταματώντας την ανάποδη πορεία.

Το περιστατικό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση καθώς στον συγκεκριμένο κόμβο υπάρχει εμφανής σήμανση και πληροφοριακές πινακίδες που υποδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Ο κόμβος βρίσκεται σε ένα γενικά πολυσύχναστο σημείο και, αν υπήρχαν άλλα οχήματα τη συγκεκριμένη στιγμή, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Ακόμη και αν η κίνηση προέκυψε από λάθος, αποτελεί παράβαση των κανόνων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του νέου ΚΟΚ, ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην προκαλεί κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη παράβαση υπάγεται στην κατηγορία Ε3-Β και προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες.

Παράλληλα, το άρθρο 20 ορίζει ότι στους μονόδρομους, δηλαδή στις οδούς μονής κατεύθυνσης που έχουν ειδική σήμανση, απαγορεύεται η κίνηση αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Στους κυκλικούς κόμβους, όπου υπάρχει σήμανση υποχρεωτικής κυκλικής πορείας, οι οδηγοί οφείλουν να ακολουθούν την προβλεπόμενη φορά.

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