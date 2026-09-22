«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Μαρτυρίες αναφέρουν πως η γυναίκα περπατούσε στον δρόμο προς το Δημοτικό Σχολείο για να παραλάβει το παιδί της, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό και υπέστη ανακοπή

Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» είναι η γυναίκα, ηλικίας 50 ετών που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη.

Η γυναίκα είναι διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης και την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, περπατούσε στον δρόμο έξω από το σχολείο, κατευθυνόμενη προς το γειτονικό δημοτικό σχολείο προκειμένου να παραλάβει το παιδί της. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, κεραυνός χτύπησε τη γυναίκα, που σωριάστηκε στο έδαφος.

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