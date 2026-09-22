Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στα σούπερ μάρκετ από τις 27 Σεπτεμβρίου: Αλλάζουν όλα στις συσκευασίες

Από τις 27 Σεπτεμβρίου τίθενται σε ισχύ νέοι αυστηροί κανόνες της Ε.Ε. για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Οι καταναλωτές των σούπερ μάρκετ θα αρχίσουν να βλέπουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά. Από τις 27 Σεπτεμβρίου, οι εταιρείες οφείλουν να συμμορφώνονται με νέες απαιτήσεις για να χρησιμοποιούν μηνύματα βιωσιμότητας, αποφεύγοντας το λεγόμενο «greenwashing».

«Greenwashing» ή αλλιώς «πράσινο ξέπλυμα» είναι μια παραπλανητική τακτική μάρκετινγκ κατά την οποία μια εταιρεία παρουσιάζει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πολιτικές της ως πιο φιλικά προς το περιβάλλον απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Το μέτρο εντάσσεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2024/825, η οποία θεσπίζει νέες προϋποθέσεις για τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς στις συσκευασίες, τις διαφημίσεις και τις εμπορικές επικοινωνίες. Στόχος είναι να μην φαίνεται ένα προϊόν πιο βιώσιμο από ό,τι πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί.

Ποιες λέξεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Εκφράσεις όπως «οικολογικό», «πράσινο», «φιλικό προς το περιβάλλον» ή «βιοδιασπώμενο» θα υπόκεινται σε αυστηρότερους όρους. Οι εταιρείες δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να προβάλουν ένα υποτιθέμενο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα, εάν δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν βάσει των ορισμένων κριτηρίων.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις σφραγίδες ή τα σήματα βιωσιμότητας. Τα συστήματα επισήμανσης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις ή να υποστηρίζονται από δημόσια αρχή.

Τι αλλάζει στις συσκευασίες

Μια άλλη καινοτομία αφορά τον τρόπο παρουσίασης των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. Εάν μόνο ένα μέρος του έχει περιβαλλοντικό πλεονέκτημα, η επικοινωνία θα πρέπει να το ξεκαθαρίζει. Μια συσκευασία από ανακυκλωμένο υλικό δεν αρκεί για να παρουσιαστεί ολόκληρο το προϊόν ως φιλικό προς το περιβάλλον.

Παράλληλα, μπαίνουν όρια στα μηνύματα που παρουσιάζουν ένα προϊόν ως «κλιματικά ουδέτερο», όταν αυτή η κατάσταση βασίζεται αποκλειστικά στην αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δεν εξαφανίζονται οι οικολογικές ετικέτες

Η έναρξη ισχύος των νέων κανόνων δεν σημαίνει ότι τα σουπερμάρκετ θα αποσύρουν τις οικολογικές ετικέτες από όλα τα προϊόντα. Τα τρόφιμα με επίσημη βιολογική/οικολογική πιστοποίηση θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις σχετικές ενδείξεις.

Τα προϊόντα που κατασκευάστηκαν ή διανεμήθηκαν πριν από τις 27 Σεπτεμβρίου θα υπόκεινται σε σταδιακή εφαρμογή. Έτσι, η αλλαγή δεν φέρνει την εξαφάνιση των οικολογικών ετικετών, αλλά αυστηρότερο έλεγχο στους ισχυρισμούς των εταιρειών.

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