Το πρήξιμο στο παντελόνι του Ντόναλτ Τραμπ που κίνησε υποψίες για την υγεία του: Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο, πυροδοτώντας νέες εικασίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς είναι

Ένα μυστηριώδες εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο, για τουλάχιστον τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας νέο κύκλο εικασιών στα social media.

Η τελευταία καταγραφή έγινε την Τετάρτη, όταν ο 80χρονος πρόεδρος ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να στηρίξει προεκλογικά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλι. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου Μάργκο Μάρτιν, ο Τραμπ φαίνεται να βγαίνει από το Air Force One, ενώ κάτω από το σακάκι του διακρίνεται ξανά ένα παράξενο, σχεδόν τετράγωνο σχήμα.

Από πού ξεκίνησαν οι θεωρίες

Το ίδιο σημείο είχε τραβήξει την προσοχή και τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Τραμπ στο «60 Minutes», ενώ τον περασμένο μήνα, το εξόγκωμα εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο από συγκέντρωση στο Λονγκ Άιλαντ, που είχε δημοσιεύσει η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Στα social media διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες για το τι μπορεί να είναι, από καθετήρα και κηδεμόνα πλάτης έως κάποιο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα, ωστόσο καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει τις σχετικές εικασίες, ενώ η νέα συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν διατυπωθεί ευρύτερα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του προέδρου.

Ο Τραμπ έχει φωτογραφηθεί με μελανιές στα χέρια και πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ σε ορισμένες εμφανίσεις του έχει παρατηρηθεί να σέρνει ελαφρώς το δεξί του πόδι ή να το χτυπά επανειλημμένα στο έδαφος. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης, πάντως, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υγείας.

Όταν η Daily Beast απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο για το εξόγκωμα, ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ινγκλ απάντησε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, απορρίπτοντας τις θεωρίες ως αβάσιμες και κατηγορώντας το μέσο ότι τις προωθεί εμμονικά.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση του Τραμπ και η δραστηριότητά του διαφέρουν από εκείνη του Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, τους οποίους το ίδιο το δημοσίευμα παρουσιάζει στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με το μέσο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δοθεί δημόσια εξήγηση από τον Λευκό Οίκο για το τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο εξόγκωμα.

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