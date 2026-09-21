Όρεγκον: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε απομονωμένη ακτή για μια φωτογραφία – Σχημάτισαν «SOS» με κλαδιά

Τρεις ταξιδιώτες στο Όρεγκον βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε μια δυσπρόσιτη παραλία όταν η ανερχόμενη παλίρροια τους έκλεισε την έξοδο, αναγκάζοντάς τους να ζητήσουν βοήθεια.

Η αναζήτηση του ιδανικού πλάνου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραλίγο να εξελιχθεί σε σοβαρή περιπέτεια για μια παρέα τριών ατόμων στην κομητεία Τίλαμουκ του Όρεγκον.

Οι επισκέπτες αποφάσισαν να κατέβουν στην ακτή Lost Boy Beach, μια ιδιαίτερα απομονωμένη περιοχή, η προσέγγιση της οποίας απαιτεί κατάβαση από απόκρημνα, κοφτερά βράχια και πέρασμα μέσα από μια παράκτια σπηλιά.

Η παλίρροια τους απέκλεισε στην παραλία

Παρά το εντυπωσιακό τοπίο, οι τρεις τους παρέβλεψαν τον παράγοντα της θάλασσας. Όσο εκείνοι φωτογραφίζονταν, η στάθμη του νερού ανέβαινε γρήγορα λόγω της παλίρροιας, με αποτέλεσμα η σπηλιά να πλημμυρίσει και ο μοναδικός δρόμος επιστροφής να αποκλειστεί εντελώς.

Βρισκόμενοι σε ένα σημείο χωρίς κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η κατάσταση έγινε άμεσα σοβαρή. Ωστόσο, γύρω στις 15:45, ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να επικοινωνήσει με τις αρχές πραγματοποιώντας κλήση έκτακτης ανάγκης στο 911 μέσω δορυφορικής σύνδεσης που διαέθετε η συσκευή του.

Όταν τα συνεργεία διάσωσης έφτασαν στην ευρύτερη περιοχή, επιστράτευσαν drone για τον ακριβή εντοπισμό τους. Στις εικόνες από αέρος, οι διασώστες είδαν τους τρεις ανθρώπους να περιμένουν στη μικρή λωρίδα στεριάς που δεν είχε ακόμη καλυφθεί από το νερό. Για να κάνουν τη θέση τους όσο το δυνατόν πιο ορατή, είχαν μαζέψει κλαδιά και είχαν σχηματίσει πάνω στην άμμο τη λέξη «SOS».

Επιχείρηση διάσωσης κάτω από δύσκολες συνθήκες

Η τοπική πυροσβεστική ανέλαβε αμέσως την επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς ο χρόνος πιέζει επικίνδυνα: οι εγκλωβισμένοι ήταν ήδη μούσκεμα, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο υποθερμίας λόγω του ψύχους και των κυμάτων.

Οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο βαδίζοντας στα ελάχιστα στεγνά περάσματα που απέμεναν κατά μήκος της ακτογραμμής, δίνοντας μάχη με τα ψηλά κύματα. Τελικά, κατάφεραν να φτάσουν στους τρεις τουρίστες και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, διαπιστώνοντας ότι, πέρα από μερικούς μώλωπες και εκδορές, ήταν όλοι καλά στην υγεία τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ