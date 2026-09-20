Το «Σύνδρομο Κ»: Η ψεύτικη ασθένεια που ξεγέλασε τους Ναζί και έσωσε δεκάδες Εβραίους στη Ρώμη

Τρεις γιατροί κατάφεραν να σώσουν δεκάδες ζωές Εβραίων με το Σύνδρομο Κ, μία ανίατη και άκρως μεταδοτική ασθένεια που οδηγούσε σε σίγουρο θάνατο.

Από τον Σεπτέμβριο του 1943 έως τον Ιούνιο του 1944, οι ναζιστικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τη Ρώμη. Εκείνη την περίοδο, είχε ξεσπάσει στην ιταλική πρωτεύουσα μία ανίατη ασθένεια με την ονομασία «Σύνδρομο Κ». Ήταν άκρως μεταδοτική και ιδιαίτερα θανατηφόρα. Αλλά, οι ασθενείς στο σύνολό τους ήταν Εβραίοι.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Fatebenefratelli προειδοποιούσαν για τους κινδύνους σε όποιον έρθει σε επαφή με το Σύνδρομο Κ και δεν έδιναν καμία ελπίδα σε όποιον ασθενούσε. Αυτό έλεγαν τουλάχιστον.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr