Πώς είναι να ζεις σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ στην Αθήνα

«Η έλλειψη ασανσέρ δεν είναι μόνο ένα σωματικό εμπόδιο αλλά και ψυχολογικό, γιατί περιορίζει σε ένα βαθμό την αυτονομία μου».

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε μια πενταόροφη πολυκατοικία της δεκαετίας του '50, στην περιοχή της Κυψέλης. Όταν αντίκρισε την τιμή του ενοικιαστηρίου σε γνωστή ιστοσελίδα αγγελιών, πήρε τηλέφωνο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόλις πήγε να δει το σπίτι του τρίτου ορόφου μετά από δύο ημέρες, συνειδητοποίησε γιατί η τιμή του ήταν τόσο χαμηλή – σε σχέση πάντα με τα δεδομένα. Δεν υπήρχε ασανσέρ. Ο ενθουσιασμός για το -κατά τ' άλλα- ανακαινισμένο διαμέρισμα, δεν την άφησε να σκεφτεί ψύχραιμα και την οδήγησε σε μια βεβιασμένη απόφαση, να κλείσει επιτόπου το διαμέρισμα μιας και η αναζήτηση για κάτι αξιοπρεπές είχε διαρκέσει πολλούς μήνες.

Σε μια εποχή που όλο και περισσότερα καινούργια κτίρια ξεπηδούν στο αστικό τοπίο και η ανέγερση πολυκατοικιών είναι σε άνθιση ξανά μετά από πολλά χρόνια, οι παλιότερες πολυκατοικίες δεν έχουν ούτε τα βασικά. Ξύλινα κουφώματα, ανύπαρκτη μόνωση, τοίχοι σαν τσιγαρόχαρτα, έλλειψη ασανσέρ, έλλειψη ηλιακού θερμοσίφωνα, σχεδόν απαρχαιωμένα μπάνια και μαρμάρινοι νεροχύτες στην κουζίνα, γυρνούν τους ενοίκους πίσω σε άλλες δεκαετίες.

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