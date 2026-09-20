Καρυστιανού για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πουλούσε νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες - Το πίστευε ή κορόιδευε τον κόσμο;»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην κβαντική ιατρική, στους ελέγχους στα ιατρεία και στην κριτική που δέχθηκε από τον υπουργό Υγείας

Στην κριτική που δέχθηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την κβαντική φυσική και τις εφαρμογές της στην ιατρική, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μίλησε στην εκπομπή «Τώρα μαζί» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στους ελέγχους στα ιατρεία και στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε αρχικά το ζήτημα των ελέγχων στα ιατρεία και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να υπάρχουν τα ιατρεία τα νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται», ανέφερε.

Με αφορμή την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «κβαντική ιατρό», η κ. Καρυστιανού άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας για ζητήματα που, όπως υποστήριξε, αφορούν τη λειτουργία του συστήματος Υγείας. «Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος ,τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία.», είπε.

Η αναφορά στα νανογιλέκα

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε παλαιότερη δραστηριότητα του Άδωνι Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για την πώληση νανογιλέκων. «Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες», ανέφερε.

Η ίδια συνέχισε, απευθυνόμενη στον υπουργό Υγείας: «Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ να πάρουμε και εσείς και εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει».

Τι είπε για την κβαντική φυσική και την ιατρική

Η Μαρία Καρυστιανού υπερασπίστηκε παράλληλα την αναφορά της στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην τεχνολογία και την ιατρική. «Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή», είπε. Όπως ανέφερε, η κβαντική φυσική έχει συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως οι κβαντικοί υπολογιστές και οι κβαντικοί αισθητήρες, ενώ υποστήριξε ότι υπάρχουν εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής και της κβαντικής φυσικής στην ιατρική τεχνολογία. «Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε». Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και σε μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση. «Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία», είπε. «Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο», πρόσθεσε.

Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει και τον χαρακτηρισμό «ολιστική παιδίατρος» που χρησιμοποιεί στη σελίδα της. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς. «Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία», ανέφερε.

«Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα», κατέληξε.

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