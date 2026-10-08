Οι δύο συγγραφείς που είναι κάθε χρόνο στα φαβορί για Νόμπελ Λογοτεχνίας αλλά δεν το έχουν πάρει ποτέ

Εν αναμονή της απονομής του Νόμπελ Λογοτεχνίας, ανατρέχουμε σε δυο συγγραφείς που είναι πάντα στα φαβορί, αλλά δεν έχουν βραβευτεί ποτέ.

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί το μεγαλύτερο λογοτεχνικό βραβείο στον κόσμο, ανατρέχουμε σε δυο κορυφαίους συγγραφείς που κάθε χρόνο βρίσκονται σταθερά στα φαβορί για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, αλλά ποτέ δεν το έχουν κερδίσει.

Πρόκειται για τον Αμερικανό Τόμας Πίντσον και τον Ιάπωνα Χαρούκι Μουρακάμι. Και οι δύο συγγραφείς θεωρούνται εδώ και χρόνια πιθανοί υποψήφιοι, για διαφορετικούς λόγους. Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς ο καθένας τους εκπροσωπεί έναν εντελώς διαφορετικό τύπο συγγραφέα.

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