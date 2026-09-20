Βουλιαγμένη: Oι πληροφορίες για το χρονικό του καβγά για μια ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο 82χρονου

Ένας καβγάς για μια ξαπλώστρα στην πλαζ της Βουλιαγμένης εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με έναν 82χρονο να καταρρέει και να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όταν προέκυψε διαφωνία ανάμεσα σε έναν 82χρονο και έναν 76χρονο για τη χρήση ξαπλώστρας, παρά το γεγονός ότι στην παραλία σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν κενές θέσεις.Ο 76χρονος φέρεται να ζήτησε τον λόγο από τον ηλικιωμένο και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Η αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε και μετατράπηκε σε χειροδικία.

Με βάση τις μαρτυρίες που έχουν μεταδοθεί, ο 82χρονος φέρεται να χτύπησε τον 76χρονο και να τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια σημειώθηκε ανταλλαγή χτυπημάτων, ενώ στη συμπλοκή συμμετείχε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η πιθανώς σύντροφος του 21χρονη που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο. Ο 76χρονος και η 21χρονη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ιατρείο της πλαζ με το αυτοκινητάκι της παραλίας.

Η μαρτυρία του φίλου του 76χρονου

Ο φίλος του 76χρονου, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στην πλαζ, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της συμπλοκής. Όπως ανέφερε, ο ίδιος βρισκόταν στο γκισέ της εισόδου για να βγάλει εισιτήριο, ενώ ο φίλος του είχε πάει να πάρει τις ξαπλώστρες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τότε ο 82χρονος είπε στον 76χρονο «ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού». Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο φίλος του δεν ακούμπησε τον 82χρονο και ότι αντίθετα ο ηλικιωμένος τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπησε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τραυματισμούς τόσο του 76χρονου όσο και της 21χρονης που τον συνόδευε, αναφέροντας ότι είχαν εμφανή τραύματα και αίματα. Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί μαρτυρία του φίλου του 76χρονου και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.

Η κατάρρευση του 82χρονου

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 82χρονος κατέρρευσε, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή. Νοσηλεύτρια της πλαζ έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης. Του έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης και μετέφεραν τον 82χρονο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και ο βαθμός συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 76χρονος και η 21χρονη συνελήφθησαν, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή άλλων ατόμων που βρίσκονταν μαζί με τον 76χρονο.

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