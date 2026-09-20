Νέος τεράστιος κρατήρας στη Σελήνη: Η NASA κατέγραψε κρατήρα 222 μέτρων

Η NASA εντόπισε στη Σελήνη έναν νέο κρατήρα διαμέτρου 222 μέτρων, που δημιουργήθηκε από πρόσκρουση το 2024 και αποτελεί τη μεγαλύτερη γνωστή πρόσφατη πρόσκρουση στο Ηλιακό Σύστημα.

Η Σελήνη έχει πλέον μια νέα «ουλή» στην επιφάνειά της. Πρόκειται για έναν κρατήρα διαμέτρου 222 μέτρων και βάθους 43 μέτρων, ο οποίος δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση ενός αντικειμένου στη σεληνιακή επιφάνεια μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2024.

Ο κρατήρας είναι μεγαλύτερος από το Κολοσσαίο της Ρώμης και έχει λάβει την ονομασία McGetchin, προς τιμήν του επιστήμονα της Σελήνης Τομ ΜακΓκέτσιν, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Lunar and Planetary Institute στο Χιούστον. Το μέγεθός του τον καθιστά, σύμφωνα με τους ερευνητές, τον μεγαλύτερο γνωστό κρατήρα πρόσκρουσης στο Ηλιακό Σύστημα που έχει δημιουργηθεί σε τόσο πρόσφατη χρονική περίοδο. Είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο κάτοχο του σχετικού ρεκόρ.

Τον εντόπισε το Lunar Reconnaissance Orbiter

Ο νέος κρατήρας βρίσκεται στην ορατή πλευρά της Σελήνης και καταγράφηκε από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) της NASA. Σχηματίστηκε μεταξύ 11 Απριλίου και 22 Μαΐου 2024, όμως δεν αναγνωρίστηκε αμέσως. Ο Robert Wagner τον εντόπισε στις 24 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια ελέγχου δεδομένων από την Wide-Angle Camera του LRO. Οι ερευνητές συνέκριναν εικόνες της περιοχής πριν και μετά την πρόσκρουση και εντόπισαν μια νέα δομή, η οποία περιβάλλεται από μεγάλη ποσότητα υλικού που εκτοξεύτηκε κατά την πρόσκρουση. Στις εικόνες διακρίνεται μια φωτεινή περιοχή με πιο σκοτεινό «άλως» γύρω της, η οποία δεν υπήρχε στις προηγούμενες καταγραφές.

Με βάση τις διαστάσεις του κρατήρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το αντικείμενο που προσέκρουσε στη Σελήνη ήταν πιθανώς θραύσμα κομήτη ή αστεροειδούς, με μέγεθος που θα μπορούσε να συγκριθεί με ένα κτίριο ύψους περίπου τριών έως έξι ορόφων. Η πρόσκρουση δεν δημιούργησε μόνο τον κρατήρα, αλλά εκτόπισε και μεγάλες ποσότητες σεληνιακού υλικού στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που μελέτησαν το φαινόμενο, μια πρόσκρουση τέτοιου μεγέθους είναι ιδιαίτερα σπάνια και εκτιμάται ότι συμβαίνει περίπου μία φορά κάθε 132 χρόνια. Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Η περιοχή γύρω από τον κρατήρα έγινε πιο κρύα

Οι αλλαγές που προκάλεσε η πρόσκρουση δεν περιορίζονται στην επιφάνεια της Σελήνης. Χρησιμοποιώντας το όργανο Diviner, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στο LRO, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια περιοχή με διάμετρο περίπου 6,4 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα παρουσιάζει διαφορετική θερμική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, η περιοχή είναι κατά τη διάρκεια της σεληνιακής νύχτας περίπου 9 βαθμούς Κελσίου ψυχρότερη από το έδαφος που την περιβάλλει. Τα δεδομένα από τη συγκεκριμένη πρόσκρουση μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η επιφάνεια της Σελήνης και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις μελλοντικές αποστολές και την κατασκευή υποδομών στην επιφάνειά της

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