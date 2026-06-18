Η Γη ίσως μετέφερε ζωή στον Europa, τον δορυφόρο του Δία

Νέα μελέτη του International Journal of Astrobiology εξετάζει αν γήινα σωματίδια σκόνης που μετέφεραν μικροοργανισμούς έφτασαν στον Europa, τον παγωμένο δορυφόρο του Δία.

Μια νέα επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι η ζωή που ενδεχομένως υπάρχει στον υπόγειο ωκεανό του Europa, του παγωμένου δορυφόρου του Δία, ίσως προήλθε από τη Γη.

Οι επιστήμονες εξετάζουν εδώ και δεκαετίες το πώς εμφανίστηκε η ζωή στον πλανήτη μας. Η επικρατέστερη θεωρία σήμερα είναι ότι η ζωή αναπτύχθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια σε υδροθερμικές πηγές στους ωκεανούς της Γης. Ωστόσο, δεν θεωρούν όλες οι επιστημονικές υποθέσεις τη Γη ως το αρχικό σημείο προέλευσης της ζωής.

Μία από αυτές τις θεωρίες είναι η πανσπερμία, σύμφωνα με την οποία η ζωή θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί μέσα στο Ηλιακό Σύστημα ή ακόμη και στον Γαλαξία προτού καταλήξει στον πλανήτη μας.

Η θεωρία της πανσπερμίας

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι αστεροειδείς και κομήτες περιέχουν οργανικές ενώσεις και άλλα χημικά συστατικά που θεωρούνται απαραίτητα για την εμφάνιση της ζωής. Κατά καιρούς, αυτά τα υλικά μεταφέρονται σε πλανήτες και δορυφόρους μέσω προσκρούσεων.

Η θεωρία της πανσπερμίας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Υποστηρίζει ότι όχι μόνο τα δομικά στοιχεία της ζωής, αλλά και ολόκληροι μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να ταξιδεύουν στο διάστημα πάνω σε αστεροειδείς, κομήτες ή σωματίδια κοσμικής σκόνης.

Η επιβεβαίωση ή η διάψευση μιας τέτοιας θεωρίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν εάν μικρόβια είναι ικανά να επιβιώσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο διάστημα και να υπολογίσουν πόσο μακριά μπορούν να ταξιδέψουν σωματίδια ύλης που εκτοξεύονται από έναν πλανήτη.

Πόση γήινη σκόνη μπορεί να έφτασε στον Europa

Στη νέα μελέτη, ο Ζάζα Οσμάνοφ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας στη Γεωργία επιχείρησε να υπολογίσει πόση σκόνη και πόσα βακτήρια θα μπορούσαν να έχουν διαφύγει από τη Γη προς άλλες περιοχές του Ηλιακού Συστήματος.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι κόκκοι σκόνης που βρίσκονται στα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας μπορούν, έπειτα από συγκρούσεις με σωματίδια κοσμικής σκόνης, να αποκτήσουν ταχύτητα διαφυγής και να εγκαταλείψουν τον πλανήτη. Με βάση αυτή την ιδέα, ο Οσμάνοφ διερεύνησε κατά πόσο η Γη θα μπορούσε να έχει μεταφέρει ζωή σε άλλους κόσμους του Ηλιακού Συστήματος.

«Η ζωή στη Γη εμφανίστηκε πριν από τουλάχιστον 3,55 δισεκατομμύρια χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι για περίπου τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο πλανήτης μας απελευθερώνει στο διάστημα σωματίδια που ενδέχεται να μεταφέρουν ζωή. Εάν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες αλλού στο Ηλιακό Σύστημα και αυτά τα σωματίδια μπορούν να φτάσουν εκεί, τότε η μεταφορά ζωής από τη Γη φαίνεται εύλογη και ενδέχεται να συμβαίνει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.»

Γιατί οι επιστήμονες επέλεξαν τον Europa για μελέτη

Ο Europa δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη συγκεκριμένη έρευνα. Ο δορυφόρος του Δία θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους στόχους στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Κάτω από το παχύ στρώμα πάγου που καλύπτει την επιφάνειά της πιστεύεται ότι υπάρχει ένας τεράστιος υπόγειος ωκεανός υγρού νερού. Για τον λόγο αυτόν, ο Europa βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της αστροβιολογικής έρευνας.

Η μελέτη εξέτασε εάν σωματίδια σκόνης που προέρχονται από τη Γη θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στην επιφάνεια του Europa κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών και να έχουν μεταφέρει μικροβιακή ζωή. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν μόνο κόκκοι σκόνης αρκετά μεγάλοι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν βακτήρια, καθώς και συγκρούσεις που δεν θα αύξαναν τη θερμοκρασία τους σε επίπεδα που θα κατέστρεφαν τους μικροοργανισμούς.

Εκατοντάδες εξηκοντάκις εκατομμύρια σωματίδια

Ο Οσμάνοφ υπολόγισε την ποσότητα της σκόνης που θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη Γη, να φτάσει στο σύστημα του Δία και τελικά να καταλήξει στον Europa. Παρότι οι υπολογισμοί βασίζονται σε αρκετές παραδοχές και αποτελούν εκτιμήσεις, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τεράστιος αριθμός σωματιδίων θα μπορούσε να έχει φτάσει στον παγωμένο δορυφόρο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ηλικία της παγωμένης επιφάνειας του Europa εκτιμάται μεταξύ 30 και 80 εκατομμυρίων ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο συνολικός αριθμός σωματιδίων που ενδέχεται να έφτασαν εκεί υπολογίζεται σε περίπου 3 έως 8 × 10²³.

Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με τον ερευνητή, ενισχύει την πιθανότητα να έχει μεταφερθεί ζωή στον υπόγειο ωκεανό, εφόσον οι τοπικές βιολογικές και βιοχημικές συνθήκες είναι συμβατές με μορφές ζωής γήινης προέλευσης.

Η μεταφορά ζωής μεταξύ πλανητών παραμένει πιθανή

Παρότι η ιδέα της πανσπερμίας σε γαλαξιακή κλίμακα εξακολουθεί να απαιτεί ισχυρότερες αποδείξεις, η μεταφορά ζωής μεταξύ σωμάτων του ίδιου Ηλιακού Συστήματος δεν θεωρείται απίθανη από πολλούς επιστήμονες.

Ο Μπεν Βάις, καθηγητής Πλανητικής Επιστήμης στο MIT, δήλωσε στο IFLScience ότι η ιδέα πως οι πλανήτες και οι δορυφόροι του Ηλιακού Συστήματος δεν είναι πλήρως βιολογικά απομονωμένοι μεταξύ τους δεν θεωρείται ακραία. Όπως ανέφερε: «Είμαστε βέβαιοι ότι πιθανότατα δισεκατομμύρια τόνοι πετρωμάτων από τον Άρη έχουν μεταφερθεί στη Γη από τότε που σχηματίστηκαν οι δύο πλανήτες. Γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε λίγες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ένας βράχος μεγέθους γροθιάς μπορεί να ταξιδέψει από τον Άρη στη Γη μέσα σε μόλις έναν χρόνο.»

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