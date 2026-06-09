Μοναδική εικόνα του Νότιου Σέλας κατέγραψε από το παράθυρο του διαστημοπλοίου της SpaceX η αστροναύτης της NASA, Τζέσικα Μέιρ, μέσα από ένα καθηλωτικό βίντεο.

Ένα άκρως εντυπωσιακό φαινόμενο είχε την ευκαιρία να αποθανατίσει από το Διάστημα η αστροναύτης της NASA, Τζέσικα Μέιρ.

Μέσα από ένα καθηλωτικό timelapse βίντεο που δημοσίευσε, μοιράστηκε με το κοινό την εικόνα του Νότιου Σέλας, όπως αυτό φαινόταν από το παράθυρο του διαστημοπλοίου Dragon της SpaceX.

Όταν το Σέλας... χορεύει

Όπως εξήγησε η Μέιρ στην ανάρτησή της, το φαινόμενο προκλήθηκε από έντονη και πρόσφατη ηλιακή δραστηριότητα. Η ίδια υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παρατήρηση διέφερε από κάθε άλλη φορά, καθώς το σέλας «χόρευε και ελισσόταν ακριβώς κάτω από εμάς, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα».

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται μια ζωντανή, πράσινη φωτεινή λάμψη να απλώνεται πάνω από τον ορίζοντα της Γης, δημιουργώντας ένα απόκοσμο και μεγαλοπρεπές σκηνικό την ώρα που το σκάφος βρισκόταν σε τροχιά. Η αστροναύτης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό αλλά και τη συγκίνησή της, σημειώνοντας: «Αισθάνομαι δέος μπροστά σε αυτό το αιθέριο και βαθιά συγκινητικό φαινόμενο».

🌌 Astronauts captured a rare aurora that appeared to dance across the sky



Normally, the patterns of the Northern Lights change relatively slowly. But a recent powerful solar eruption caused the glowing ribbons to twist, ripple, and move chaotically through the atmosphere.



The… pic.twitter.com/LVJGhxXTqU — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

Το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από το εντυπωσιακό αυτό υπερθέαμα κρύβεται στην αλληλεπίδραση των φορτισμένων σωματιδίων που εκπέμπει ο Ήλιος με το μαγνητικό πεδίο και την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Η συνάντηση αυτή παράγει τις περίφημες πολύχρωμες φωτεινές «κουρτίνες» κοντά στους πόλους της Γης, με το πρόσφατο ηλιακό γεγονός να ενισχύει θεαματικά τη δραστηριότητα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

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